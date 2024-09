Troppa Cento per Ferrara. Ma il test serve a entrambi

sella cento

106

adamant ferrara

67

SELLA : Tamani ne, Ramponi, Tanfoglio, Henderson 15, Alessandrini 10, Berdini 14, Delfino 5, Moretti 8, Sperduto 15, Davis 24, Benvenuti 6, Nobile 7, Minelli 2. All. Di Paolantonio.

ADAMANT FERRARA: Dioli 3, Cazzanti, Sackey 3, Drigo 13, Santiago 10, Tio 6, Yarbanga 7, Solaroli 2, Turini 14, Ballabio 7, Braga, Marchini 2. All. Benedetto.

Parziali: 24-16; 24-17; 27-11; 31-23.

Buon test per entrambe le squadre alla Baltur Arena, con la Sella Cento che fa vedere buone cose e sembra già in una discreta condizione fisica, mentre Ferrara alla lunga distanza ha pagato sul piano fisico e delle tossine spese in queste prime due settimane di lavoro. Sprazzi di bel gioco, in ogni caso, anche per l’Adamant, in particolare nei primi due quarti: prosegue senza intoppi il precampionato delle due squadre, in un periodo in cui l’aspetto fondamentale rimane quello di non farsi male. Cento prova a far valere subito la sua fisicità, con Davis e Henderson soprattutto, ma Ferrara risponde presente coi primi sette punti di marca biancazzurra firmati Santiago. L’attacco dell’Adamant si inceppa e la Sella allunga sul +9, mentre Drigo e soci faticano a contenere l’atletismo degli avversari dentro l’area, come normale che sia viste le due categorie di differenza.

Sperduto segna undici punti nel primo quarto, che i biancorossi vincono 24-16, mentre nel secondo Ferrara inizia bene portandosi avanti 8-7 grazie al cesto in contropiede di Ballabio. Poi arriva il nuovo sprint della Sella, che con le triple di Berdini e Henderson si porta sul 21-13, rintuzzato dal bel canestro dalla spazzatura di Tio (21-15). Il parziale della seconda frazione recita 24-17, per un totale di 48-33 che però non rende merito alla buona prova dell’Adamant, che tiene botta nonostante il divario tecnico ma soprattutto fisico. Ad inizio ripresa meglio la Sella, che in cinque minuti piazza un break di 15-5, grazie ad uno Sperduto semplicemente perfetto al tiro e spina nel fianco per la difesa estense: Ferrara entra anche un po’ in debito d’ossigeno, e il più reattivo sembra Turini, il migliore dei suoi in avvio di ultima frazione. Si sblocca dall’arco il giovane Dioli, nel finale le due squadre trovano il canestro con facilità per il 31-23 con cui si chiude l’ultimo quarto.

Jacopo Cavallini