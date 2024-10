Troppa Forlì, la Sella deve arrendersi. Cento finisce sotto di 20, rimonta tardiva

unieuro forlì

75

sella cento

59

UNIEURO FORLÌ: Dawson 5 (0/4, 0/2), Parravicini 9 (2/2, 1/4), Cinciarini 10 (1/4, 2/6), Tavernelli 2 (0/1 da 3), Gaspardo 10 (2/6, 2/5), Pascolo 6 (3/5), Magro 5 (2/2), Del Chiaro 19 (7/10), Pollone 2 (1/1, 0/2), Pinza ne, Errede ne, Harper 7 (2/8, 1/5). All. Martino.

SELLA CENTO: Tamani 2 (1/1), Ramponi ne, Tanfoglio 3 (1/1 da 3), Henderson 6 (3/5, 0/4), Alessandrini 3 (0/2, 1/4), Berdini 10 (3/6, 0/1), Delfino 9 (3/9, 0/1), Moretti ne, Sperduto 6 (2/5 da 3), Davis 16 (4/10, 2/5), Benvenuti 1 (0/1, 0/1), Nobile 3 (0/1, 1/2). All. Di Paolantonio.

Arbitri: Nuara, Perocco, Yang Yao.

Parziali: 21-13, 39-26, 59-44.

Note: T2: Forlì 20/42 (48%), Cento 14/35 (40%); T3: Forlì 6/25 (24%), Cento 7/24 (29%); TL: Forlì 17/20 (85%), Cento 10/19 (53%). Rimbalzi: Forlì 47 (12 offensivi), Cento 36 (8 off.). Uscito per falli: Magro. Spettatori: 2.726.

Cento si ferma all’Unieuro Arena di Forlì. La squadra biancorossa esce sconfitta per 75-59 dal derby regionale, al termine di una lunga rincorsa non andata in porto. Sotto nel punteggio di fatto per tutto il match (unico vantaggio il 9-11 dopo 5’35’’ di gioco), anche di 20 lunghezze nel terzo periodo, la Sella non è andata oltre il -8 negli ultimi minuti della sfida.

Costretta a tirare i remi in barca nonostante un Davis particolarmente energico (16 punti per lui). In precedenza, va detto, ci sono state diverse difficoltà nella metà campo avversaria, anche a causa della tenace difesa della formazione allenata da Antimo Martino. Pesanti anche gli errori degli emiliani dalla lunetta: soltanto 10/19 ai liberi.

Superata una fase iniziale di difficoltà (7-3), Cento fa valere la propria fisicità in avvicinamento a canestro e con un break di 2-8 mette la freccia nel punteggio a metà primo quarto. Davis e Delfino si fanno valere, ma presto Forlì rompe gli indugi. Le percentuali avversarie si alzano, mentre la Sella, al contrario, fatica a costruire e realizzare con continuità (21-13).

Non va meglio nel secondo quarto. Perché Di Paolantonio trova canestri preziosi da Tamani e Tanfoglio, ma l’Unieuro vola in transizione e lo svantaggio sale in doppia cifra: prima 30-17, poi 36-22, fino al -13 (39-26) della pausa lunga. Nel mezzo, le bocche da fuoco della formazione ospite sono spente e scarsamente assistite.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia. Perché i romagnoli continuano a battere il chiodo e un immediato 7-0 vale il +20 (46-26).

È il massimo vantaggio della sfida. Cento prova a caricarsi con i canestri di Berdini: 8 punti del playmaker ex Cantù valgono il -13 (54-41) a 27’25’’. L’Unieuro si mantiene a distanza di sicurezza con un’ottima precisione ai liberi, ma segna pochissimo dal campo e la Sella improvvisamente si rianima.

Perché ora gli ospiti sono frizzanti, Davis sale in cattedra e un break di 2-12 segna il 67-59 a -1’53’’.

Il finale potrebbe riservare sorprese, ma Pascolo salva Forlì e la tira fuori dai guai: 6 punti consecutivi e il 2/2 di Dawson dalla lunetta segnano il 75-59 finale. Cento, comunque, esce a testa alta.

Simone Casadei