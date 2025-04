Troppa Venezia per l’E-Work. Gara 1 di playoff è un incubo

Umana Venezia 99E-Work Faenza 47

UMANA VENEZIA: Logoh 3, Smalls 8, Villa 16, Nicolodi 10, Pan 6, Stankovic ne, Cubaj 16, Fassina 6, Santucci 7, Mompremie 14r, Kuier 9, Hassan 4. All.: Mazzon

E-WORK FAENZA: Franceschelli 6, Brzonova 3, Turel, Fantini 6, Fondren 13, Cappellotto 4, Jakpa 2, Roumy 8, Porcu 5, Scekic. All.: Seletti

Arbitri: Pellicani – Bartoli - Morassutti

Note. Parziali: 21-8; 48-23; 75-35. Tiri da 2: Venezia: 28/48, Faenza: 12/41; tiri da tre: Venezia: 11/24, Faenza: 6/24; tiri liberi: Venezia: 10/16, Faenza: 5/7; Rimbalzi totali: Venezia: 52, Faenza: 31

Crollo in Laguna. L’E-Work viene annichilita dalle campionesse d’Italia dell’Umana Venezia mostratesi di un’altra categoria come si sapeva, ma la vera beffa è l’infortunio a Fondren che con tutta probabilità ha terminato la stagione. Al 25’ la play statunitense crolla a terra dopo un normale salto, tenendosi il ginocchio destro con le mani e uscendo in lacrime dal campo accompagnata a braccia da coach Seletti e dalla fisioterapista. Un vero peccato, perché meriterebbe di salutare i suoi tifosi domenica al PalaBubani per gara 2 (ore 18) dopo una grandissima stagione. Sulla partita c’è poco da dire. Per i primi cinque minuti Venezia litiga con il canestro poi prende il largo chiudendo il primo quarto sul 21-8 e il match finisce qui. Faenza soffre a rimbalzo e non segna e il 16% dal campo (3/18) è emblematico.

L’E-Work ha comunque il merito di lottare pur sbattendo sempre nell’invalicabile muro delle avversarie e all’intervallo il tabellone dice 48-23 per l’Umana, ma sono soprattutto le statistiche a parlare con il 22% al tiro (8/36). Il secondo tempo diventa un allenamento anche se Venezia continua a colpire in velocità pur allentando in difesa. Poi al 25’, con l’E-Work sotto 31-62, Fondren esce per infortunio e Faenza perde il suo faro. Venezia vince 99-47, infliggendo alle faentine un -52 che è lo scarto più ampio nei playoff di A1 degli ultimi dieci anni.

Luca Del Favero