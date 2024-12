Tutti dietro la lavagna. Faried troppo nervoso . Winston imbrigliato

Jaylen BARFORD (28 minuti, 2/8 da 2, 3/7 da 3, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 1 assist, 17 punti). Nel primo quarto prova a scuotere la Unahotels con qualche canestro, ma sbaglia diversi piazzati, libero piedi per terra. L’impegno non manca giocando alcuni minuti anche da play. Voto: 5,5.

Filippo GALLO (6 minuti, 1/2 da 3, 1 assist, 3 punti). Gioca a babbo morto piazzando una tripla. Voto: N.G.

Cassius WINSTON (31 minuti, 9/18 da 2, 0/4 da 3, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 6 perse, 1 recupero, 3 assist, 21 punti). Repesa è una vecchia volpe del parquet e riempie l’area con muscoli e lunghe leve, così il buon Cassius deve spesso inventarsi numeri da funambolo per arrivare al ferro, commettendo giocoforza diversi errori. Voto: 5,5.

Mouhamed FAYE (23 minuti, 3/5 da 2, 6/9 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, 3 stoppate, 1 persa, 12 punti). Parte commettendo pochi falli in un amen poi piazza qualche zampata qua e là. Voto: 5.

Stephane GOMBAULD (8 minuti, 0/1 da 3, 2 rimbalzi). Non è il suo tipo di partita, approccio abbastanza molle al match tanto che coach Priftis lo alterna con Cheatham dopo 3 minuti dalla prima palla a due. Voto: 5.

Lorenzo UGLIETTI (14 minuti, 0/1 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 2 perse, 1 recupero, 1 assist, 2 punti). Quando è chiamato in causa prova a fare quello per cui è chiamato, cioè abbassare i ritmi mettendoci il fisico in difesa ma ieri la spinta degli Sharks era incontenibile. Voto: 5.

Michele VITALI (12 minuti, 0/1 da 2, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Nella prima apparizione in campo, è il solito collante per la squadra con difesa e assist, tanto che la Unahotels torna a contatto con Trapani, ma nel resto del match combina poco e Priftis lo preserva. Voto: 5.

Kenneth FARIED (17 minuti, 1/2 da 2, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist, 2 punti). Quando entra dalla panchina la sua energia si sente. Anche troppo perché il fisico è devastante e lo porta a commettere molte sbavature. Ora occorre che prenda le misure con il metro arbitrale italiano e non si faccia trascinare nelle polemiche con i fischietti, visto che si è preso pure un’espulsione. Voto: 4,5.

Sasha GRANT (16 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 4 punti). Parte con una schiacciata in tap-in ma è un lampo in un match dove è chiamato ad immolarsi in difesa; davanti ad una schiera di cecchini così, a chiunque sarebbe girata la testa Voto: 5.

Matteo CHILLO (17 minuti, 1/1 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa, 3 recuperi, 1 assist, 3 punti). Per il suo compito è quello che demerita meno. Voto: 5,5.

Kwan CHEATHAM (28 minuti, 3/7 da 2, 1/3 da 3, 8 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 9 punti). Molto bello da vedere in attacco con i suoi tiri in allontanamento però commette anche diverse imprecisioni. Voto: 5,5.

Cesare Corbelli