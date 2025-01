Tutto facile per questa Adamant. Con San Bonifacio non c’è partita

Adamant Ferrara 101 San Bonifacio 65

ADAMANT : Dioli 11, Sackey 7, Drigo 14, Santiago 17, Tio 7, Yarbanga 5, Solaroli 7, Ballabio 14, Braga ne, Marchini 19. All. Benedetto. SAN BONIFACIO: Poiesi 5, Bevilacqua 14, Vinciguerra 5, Pittana 7, Moretti 6, Ferrazza 2, Trentini 7, Righetti 8, Donkor 2, Fall 7, Rigon ne, Molinaroli 2. All. Zappalà.

Parziali: 26-24; 57-34; 80-46.

"No game" alla Bondi Arena tra Adamant e San Bonifacio. Gli estensi travolgono gli avversari col punteggio di 101-65, e centrano la quinta vittoria consecutiva in campionato confermando il buonissimo stato di forma che si era manifestato già nella gara con Monfalcone. Dopo un primo quarto in equilibrio, Ferrara scappa nel secondo parziale grazie ad un break di 31-10 e non si volta più indietro, lasciando le briciole ai malcapitati avversari arrivati al palasport senza il loro migliore realizzatore Rigon. Nella ripresa non c’è storia, i biancazzurri viaggiano costantemente sui 30 punti di vantaggio e si portano a casa due punti comodissimi. L’Adamant cavalca Yarbanga in avvio di partita, il ‘colored’ di scuola Vis e Santiago sono i più ispirati nell’attacco biancazzurro, ma in difesa Ferrara è distratta e concede troppo a San Bonifacio: al 6’ è 12-14, con la gara che scivola via veloce in una Bondi Arena ‘freddina’, forse per la prima volta in stagione, ma naturale visto il turno infrasettimanale e la poca attrattività della partita. L’Adamant sgasa con le due triple in fila di Santiago e Marchini, ma San Bonifacio ricuce fino al 26-24; ci pensa Dioli a portare i suoi sul +8, poi i liberi di Tio valgono la doppia cifra di vantaggio, e Marchini continua a non sbagliare nulla al tiro (39-26). Ferrara tira con percentuali irreali da tre (71% all’intervallo) e senza neppure accorgersene al 16’ è già a +18, e lo show continua fino all’intervallo lungo: parziale di 31-10 in dieci minuti e al 20’ la partita si può considerare già conclusa sul 57-34.

L’Adamant si diverte e piazza un break di 7-0 in un minuto in avvio di ripresa per il +30 (64-34), gli uomini di Benedetto ritrovano la voglia di correre in contropiede e San Bonifacio ci capisce poco e niente. Al 30’ è 80-46, l’ultimo quarto vale solo per le statistiche e Ferrara si conferma la squadra più in forma del momento.

Jacopo Cavallini