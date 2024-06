Tutto pronto per il Borciani. Ecco i quartetti in gara

Si terrà da sabato al 16 giugno, al Teatro Valli, la tredicesima edizione del Concorso Internazionale per quartetto d’archi "Premio Paolo Borciani", nato nel 1987 per celebrare il fondatore e primo violino del celebre Quartetto Italiano.

Il Borciani è tra i più importanti premi di musica da camera, a livello mondiale.

La cerimonia di apertura sarà sabato alle 18.30 alla Sala degli Specchi del Valli (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili). Partecipano alla cerimonia la giuria e i quartetti concorrenti. La serata inaugurale si terrà invece, sempre sabato 8, ai Chiostri di San Pietro alle 21.30 con il concerto di Giovanni Sollima al violoncello, Clarissa Bevilacqua al violino e Carlotta Maestrini al pianoforte. In programma musiche di Beethoven, Trio per archi e pianoforte n. 1 in mi bemolle magg., op. 1 n. 1; Rachmaninov, Trio élégiaque n. 1 in sol minore; Giovanni Sollima, Short Trio Stories. Nei giorni successivi poi le dieci formazioni partecipanti si confronteranno davanti ad una giuria internazionale, presieduta quest’anno da Sonia Simmenauer, artist manager, e di cui fanno parte la violinista Lorenza Borrani (Italia), i violisti Kim Kashkashian (USA) e Garth Knox (Irlanda), i violoncellisti Jonas Krejci (Repubblica Ceca, Pražák Quartet) e John Myerscough (Inghilterra, Doric String Quartet), il violinista Abel Tomàs (Spagna, Cuarteto Casals). Responsabile musicale del Concorso è il compositore Francesco Filidei. A contendersi il prestigioso riconoscimento sono: Quartetto Arete (Corea del Sud), Quartetto Ast (Corea del Sud), Quartetto Eden (Corea del Sud), Quartetto Elaia (Germania), Quartetto Elmore (Gran Bretagna), Quartetto Eos (foto in alto, Italia), Quartetto Fibonacci (Gran Bretagna / Spagna), Quartetto Ineo (Austria), Quartetto Risus (foto, Corea del Sud) e Quartetto Wassily (Francia).

Tutte le prove del Concorso sono aperte al pubblico. Il concerto finale di domenica 16 giugno (inizio alle 16), così come tutte le prove, saranno anche trasmessi in diretta streaming sul sito e sui canali social della Fondazione I Teatri. E anche per questa edizione Rai Radio Tre e Rai Cultura si confermano media partner del Concorso e saranno presenti per girare un documentario dedicato al Concorso e alla città di Reggio Emilia. Informazioni e intero programma su www.iteatri.re.it e www.premioborciani.it