Ufficiale la rinuncia di Cesena. Ferrara guadagna quattro punti

Ieri pomeriggio è arrivata la comunicazione ufficiale della Fip: i Tigers Cesena non proseguiranno il campionato e la classifica del girone C di B Interregionale verrà così riformulata, con Ferrara che è la squadra che più beneficerà dall’uscita di scena dei romagnoli. Verranno tolti infatti tutti i punti a chi fin qui ha vinto con Cesena, e in questo modo i biancazzurri (sconfitti sia all’andata che al ritorno) guadagneranno quattro lunghezze su Fidenza e Cremona, oltre alle due su Sangiorgese e Pizzighettone, che avrebbero dovuto incontrare i Tigers nelle ultime due gare di prima fase. Ferrara torna così definitivamente in corsa per un posto tra le prime quattro, e quasi certamente ci si giocherà tutto all’ultima giornata nello scontro diretto sul parquet di Cremona (che all’andata vinse di cinque lunghezze alla Bondi Arena). Nel frattempo il diesse Pulidori resta vigile sul mercato, e un nome possibile rimane quello del play Claudio Tommasini, per il quale nelle ultime ore anche Bologna Basket sembrerebbe aver fatto un sondaggio. Drigo e compagni continuano a preparare l’impegno casalingo di domenica contro Social Osa Milano.

SERIE C, SCUOLA BASKET IN CAMPO STASERA. Dopo il netto successo nell’ultimo turno disputato contro Guelfo Basket, la Sbf vuole trovare continuità e questa sera sul campo della Bsl San Lazzaro l’occasione per gli estensi è di accorciare a soli due punti dai bolognesi. Palla a due alle 21 alla Palestra Rodriguez di San Lazzaro di Savena.