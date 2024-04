"Ultima giornata di campionato: la sfida decisiva della San Giobbe a Casale Monferrato"

È il giorno della verità, alle 18 si alza la palla a due dell’ultima giornata di campionato. La San Giobbe è di scena a Casale Monferrato sapendo di non avere il destino nelle proprie mani: deve vincere e sperare nella sconfitta di Orzinuovi a Agrigento. Con qualsiasi altra combinazione la salvezza sarà un miraggio; lo scontro diretto con Orzinuovi è in parità (-5 all’andata, +5 al ritorno) ma la differenza canestri generale è nettamente a favore degli orceani (+85). Questo significa che in caso di vittoria di Orzinuovi la squadra di coach Bassi dovrebbe vincere con un margine attorno ai novanta punti, quindi una situazione irreale.

"Sarà una partita molto fisica e molto nervosa – ha detto coach Bassi alla vigilia –. Chi riuscirà a mantenere una certa compostezza in mezzo a questo caos emotivo, sarà la squadra che riuscirà a portare la vittoria a casa. Noi non dobbiamo pensare all’altro campo ed a vedere cosa succede ad Agrigento. Dobbiamo vincere, pensiamo a quello e, a fine partita, vedremo il risultato. La ‘conditio sine qua non’ è vincere a Casale Monferrato. Negli altri campi le altre squadre penseranno a loro stesse. Non amo fare i conti in tasca a terzi". Un filo di rammarico per quello che potrebbe accadere: "Non c’è troppa giustizia sportiva in questo tipo di finale, se pensiamo che una tra noi e Orzinuovi può retrocedere addirittura con ventidue punti e nell’altro girone due squadre potrebbero andare avanti con quattordici".

Come arrivano i Bulls al match: "I giocatori sono stanchissimi ma sono bravi – ha detto Bassi –. Si allenano con una serietà e con una voglia senza mai alzare una mano. Da questo punto di vista è uno dei migliori gruppi che abbia mai allenato. Stiamo giocando finali da diverse settimane. Gli allenamenti sono stati sinonimo di grande serietà e grande attenzione. Sappiamo dell’importanza della partita però i ragazzi sono molto concentrati".

Palla a due alle 18, arbitrano Radaelli, Boscolo Nale e Foti