Ultimissime. Al PalaEstra ci sarà un maxischermo per Gara 1 e 2

Con il PalaOrlandi che per motivi di capienza sarà off limits per la maggior parte dei tifosi della Mens Sana, i supporters biancoverdi si stanno organizzando per vedere la prima partita dei loro beniamini a Montarioso. Di giovedì la notizia che la società sta organizzando, per agevolare chi non potrà entrare al palazzetto dello sport di Montarioso nelle prime due partire, l’istallazione di un maxischermo in viale Sclavo. "A beneficio di tutti gli appassionati che avrebbero voluto assistere alle prime due sfide di finale al PalaOrlandi – così la nota della Mens Sana Basketball - ma che non potranno farlo per la limitazione della capienza, la Mens Sana Basketball comunica che in occasione di gara 1 e gara 2 di finale playoff sarà allestito al PalaEstra un maxi schermo per seguire tutti insieme le due partite e per tifare, se pur da lontano, la squadra. L’accesso al PalaEstra sarà gratuito ed avverrà solo attraverso l’ingresso G". Sarà inoltre prevista la diretta integrale delle prime due sfide saranno, gratuitamente, sul canale YouTube Costone Channel. Inoltre, è stato raggiunto un accordo tra Costone e le emittenti locali Canale3, Siena Tv e Telecentro2 in modo da rendere le dirette disponibili anche sui canali 84, 91 e 94 del digitale terrestre.