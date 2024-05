Ultimissime. Diretta televisiva. Al PalaEstra attivo il maxischermo

Chi non potrà seguire il derby dal vivo, ovvero la stragrande maggioranza di tifosi ed appassionati, potrà comunque seguire la diretta integrale delle prime due sfide che saranno trasmesse sul canale YouTube Costone Channel. Inoltre, è stato raggiunto un accordo tra Costone e le emittenti locali Canale3, Siena Tv e Telecentro2 in modo da rendere le dirette disponibili anche sui canali 84, 91 e 94 del digitale terrestre. La Mens Sana ha intanto confermato che al PalaEstra questa sera sarà possibile accedere attraverso l’ingresso G per vedere la gara tramite maxischermo. Stessa cosa anche per gara 2 prevista per le 21 di mercoledì. Nel frattempo, restando in tema di tifosi, il cantante senese Marco Zatarra Ottavi ha dedicato, come già fatto nella celebre stagione 13/14, l’ultima della Mps, una canzone (video disponibile sulle pagina social) alla squadra di quest’anno per celebrare un gruppo che indipendentemente da come andrà è riuscito a riavvicinare la gente in massa alla Mens Sana.