Ultimissime. Il biancoverde Pannini verso il forfait. Maxischermo per i tifosi al PalaEstra

In vista della decisiva gara 5 di questa sera al PalaOrlandi e dato che i pochi tagliandi sono stati praticamente introvabili nel giro di poche ore dopo la vittoria biancoverde in gara 4, come già accaduto per le prime due gare che si sono giocate in casa della Vismederi Costone, la ‘Note di Siena’ Mens Sana basketball ha comunicato che renderà fruibile per i tanti appassionati che lo vorranno la visione del match al PalaEstra. "A beneficio di tutti i nostri tifosi che avrebbero voluto assistere alla gara 5 del PalaOrlandi, la Mens Sana Basketball comunica che sarà allestito al PalaEstra un maxi schermo per tifare tutti insieme i biancoverdi". Così la nota ufficiale della società di giovedì sera, ribadita anche ieri. Tanti però i tifosi della Mens Sana che potrebbero decidere di recarsi lo stesso a Montarioso e attendere dall’esterno dell’impianto la fine della partita per esultare in caso di vittoria o omaggiare, qualora arrivasse la sconfitta, i loro beniamini, autori di una stagione fantastica comunque vada. In ogni caso e comunque vada però la squadra, fanno sapere da Viale Sclavo, rientrerà praticamente subito dopo la gara al PalaEstra. Riguardo le condizioni del capitano Pannini, partito come al solito in quintetto mercoledì sera ma uscito praticamente subito dopo un contatto fortuito con un avversario e rientrato solo per qualche istante nella ripresa non è filtrato particolare ottimismo neanche ieri. La sensazione è che non si tratti di un problema di grave entità, come ha detto anche Betti nelle parole della vigilia, ma che la presenza per una sfida così ravvicinata da parte del numero 4 sia davvero poco probabile.