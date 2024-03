Ultimo atto in serie b. Montecatini sfida la Libertas Livorno

La domenica del PalaTiziano sarà aperta, alle 17.30, dalla finale di Coppa Italia di serie B. A contendersela saranno oggi gli Herons Montecatini e la Libertas Livorno, in un derby toscano che si preannuncia bollente. Montecatini, nella prima semifinale di ieri, ha avuto ragione di Roseto per 72-68, mettendo definitivamente la freccia soltanto nell’ultimo minuto del match. ‘Doppia doppia’ da 11 punti e 12 rimbalzi per l’ex Forlì Marco Arrigoni, 9 punti invece per Nicola Natali. Livorno, invece, ha superato la Ruvo di Puglia di Darryl ‘Josh’ Jackson per 61-86, cambiando ritmo nel corso del secondo tempo portando cinque uomini in doppia cifra.