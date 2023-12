Ultimo test dell’anno. OraSì, spazio ai giovani

Ferrara Basket

74

OraSì Ravenna

65

FERRARA: Bellini 5, Cattani 2, Drigo 5, Kuvekalovic 9, Porfilio 6, Yarbanga 7, Cecchetti 21, Manias, Ballabio 14, Marchini 5. All.: Furlani.

RAVENNA: De Gregori 13, Panzini 8, Allegri 2, Restelli 7, Ferrari 15, Paolin 5, Laghi, Onojaife 8, Dron 7, Galletti. All.: Bernardi

Note - Parziali: 18-14; 37-30; 56-43.

Più che una amichevole, quella in casa del Ferrara Basket - a Consandolo – è stata l’occasione per coach Bernardi di dare spazio ai giovani, visto che per scelta tecnica i senatori sono rimasti a riposo. Bedetti e Nikolic non hanno preso parte alla partita, mentre Dron e Paolin hanno giocato entrambi pochi minuti. Nonostante le assenze importanti, L’OraSì gioca una buona gara contro una squadra che ha dimostrato di essere tra le candidate al salto in B Nazionale. Ferrara parte forte piazzando un break di 10-1 nei primi 4’. Ravenna reagisce con Dron e Paolin e così il match diventa punto a punto anche se a comandare sono sempre i padroni di casa.

L’OraSì risente delle assenze sei suoi senatori e tocca anche il -15, passivo che la porta ad avere una reazione d’orgoglio. Nell’ultima frazione i romagnoli si spingono fino al -4 non riuscendo però a completare la rimonta, perché nel finale Kuvekalovic chiude i conti con la tripla del 74-65. Sul fronte mercato continua a tenere banco la possibile partenza di De Gregori, promesso sposo a Legnano dove ritroverebbe coach Piazza, già avuto a Vigevano. La partenza sembra certa, visto che il giocatore vuole avere un minutaggio maggiore dei 14’ attuali e difficilmente la dirigenza lo vorrà trattenere anche se giustamente lo cederà a condizioni economiche favorevoli, ed infatti si sta già guardando intorno per cercare il sostituto. Ly-Lee di Ozzano è in pole position, ma prima i bolognesi devono chiudere l’operazione per avere un altro centro, che potrebbe essere anche un comunitario. Questo effetto domino si potrebbe concretizzare nei prossimi giorni, tanto che a Legnano si dice che De Gregori debutterà con la nuova maglia domenica 7 gennaio quando riprenderà il campionato.

l.d.f.