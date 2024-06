Un altro colpo della Sba. Preso il gigante Kader

di Luca Amorosi

Altro innesto in casa Scuola Basket . La costruzione del roster per la prossima stagione procede a gonfie vele e nelle scorse ora è stato annunciato l’arrivo di Mahamat Kader Mama (nella foto) dalla Fortitudo Messina, con cui ha disputato l’ultimo campionato di Serie B viaggiando a 9,5 punti e 7 rimbalzi a partita. Kader è molto giovane, classe 2004, ma ha un fisico imponente: con 213 cm di altezza e ampi margini di crescita, è destinato a dominare il pitturato del PalaEstra e non solo. Un rinforzo che dona quindi fisicità alla squadra di coach Fioravanti, che commenta così il nuovo acquisto: "Di Kader mi ha colpito la combinazione di agilità e rapidità associate a una stazza così alta e le mani ben educate, caratteristiche difficili da trovare, specialmente in un prospetto così giovane. Sono molto contento che abbia deciso di unirsi a noi perché sono convinto ci possa dare una grande mano per alzare la qualità della squadra".

Queste le prime parole del nuovo arrivato: "Sono felicissimo di questa nuova avventura. Ringrazio il presidente Castelli e coach Fioravanti per l’opportunità. Il mio agente mi ha parlato benissimo di questa società, che mi consentirà di continuare il mio percorso di crescita sportiva e professionale. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione". Soddisfatto anche il presidente della Sba Castelli: "Kader è un giocatore su cui puntiamo molto".