Un brutto finale di partita. Roseto, tifosi scatenati. Guastata la festa Blacks

La grande vittoria ottenuta dai Blacks su Roseto è stata rovinata dal pessimo finale di partita dove i tifosi abruzzesi sono stati protagonisti in negativo. A 16’’ dalla fine della gara, dalla curva ospite è stato fatto esplodere un rumoroso petardo che ha costretto l’arbitro a fermare la gara per qualche secondo, facendo impaurire molte famiglie e bambini. La curva rosetani ha inoltre lanciato in campo una bottiglia d’acqua, accendini (uno ha sfiorato un dirigente faentino seduto al tavolo delle statistiche) e rotto cartelloni pubblicitari e plexiglass, uno dei quali è caduto vicino alla tribuna ospiti rompendosi e facendo schizzare alcune schegge. Fortunatamente non ci sono stati feriti e contatti tra le due tifoserie, ma riguardo a quanto accaduto, i Raggisolaris hanno emesso una nota stampa. "Condanniamo fermamente questi episodi che hanno rovinato una bella giornata all’insegna dello sport – si legge nel comunicato -. I valori che negli anni sono sempre stati portati avanti dalla dirigenza e da tutti i suoi tesserati non c’entrano nulla con quanto è accaduto nel finale di gara. È inammissibile che un simile gesto sia avvenuto in un ambiente in cui le persone vengono per divertirsi e per vivere un momento di gioia e di divertimento e ci auguriamo che simili deprecabili episodi non si ripetano più. Auspichiamo che gli organi di giustizia prendano tutti i provvedimenti disciplinari del caso". Per quanto riguarda i danni provocati, sarà la Pallacanestro Roseto a pagarli poi si attende la pronuncia federale che sicuramente multerà la società abruzzese. Passando al campo, i Blacks possono essere soddisfatti del grande successo su Roseto, ma i risultati delle avversarie non hanno cambiato la classifica e dunque diventa decisivo il derby di domenica in casa dell’Andrea Costa Imola, indietro di due punti. Con una vittoria, i faentini sarebbero ai playoff, ma perdendo rischierebbero addirittura di finire noni. Domani alle 20 tocca invece ai ‘fratelli minori’ dell’Under 19 Gold della Raggisolaris Academy che al PalaCattani riceveranno il Basket Parma in una sorta di spareggio per qualificarsi alla final four dove in palio ci saranno il titolo regionale e l’accesso alla fase ad Interzona dove ci saranno le migliori 32 squadre d’Italia.

Luca Del Favero