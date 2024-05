Un Caroli strepitoso spinge la Bmr in finale promozione

FRANCESCO FRANCIA

65

BMR BASKET 2000

72

FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA: Chiusolo 12, De Ruvo 13, Galvan ne, Degregori 8, Marzatico ne, Bavieri 2, Tosini 13, Bianchini 2, Oyeh 2, Vivarelli, Balducci 6, Almeoni 6. All. Mondini.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Soncini ne, Alberione 19, Dias 10, Caroli 30, Paparella 5, Pedrazzi, Defant 3, Martelli ne, Amadio 2, Lusetti 3, Maramotti ne. All. Baroni.

Arbitri: Meli e Boudrika di Ravenna.

Parziali: 18-18, 30-37, 50-54.

La Bmr Basket 2000 centra la finale promozione di Serie C, espugnando alla "bella" il campo della Francesco Francia Zola Predosa. La squadra di Baroni, che aveva rimontato l’iniziale 0-1 nella serie imponendosi a metà settimana in via Guasco in gara-2, fa il bis in terra bolognese, trascinata da un Caroli da 30 punti e ben 6 conclusioni dalla lunga distanza; sopra di 15 lunghezze nel corso del terzo periodo, i bianco-blu subiscono il rientro degli avversari che a meno di 2’ dalla fine tornano a -3, ma Alberione e lo stesso Caroli sono glaciali dalla linea del tiro libero e permettono ai compagni di festeggiare.