Un derby sotto l’albero. Il Geas cerca riscatto. Ma la Brixia è in crescita

di Luca Marinoni

La tredicesima giornata della Serie A1 femminile di basket si concluderà questa sera (palla a due alle 20.30) con il derby lombardo tra Sesto S. Giovanni e Brixia. Una sfida molto importante per entrambe le contendenti, che sono decise a conquistare una vittoria che sarebbe il regalo di Natale più gradito per il rispettivo cammino stagionale. Con un successo la blasonata compagine milanese in un sol colpo staccherebbe in modo significativo la parte bassa della classifica e si avvicinerebbe alla zona nobile della classifica (e in primis a Campobasso), mentre la formazione bresciana, che tornerà già sul parquet venerdì 29 per recuperare l’incontro della settima giornata con il fanalino di coda PB63 (ancora fermo a zero punti), potrebbe trovare nuovo slancio nell’inseguimento della salvezza.

Motivazioni importanti per entrambe le squadre, che hanno come denominatore comune la consapevolezza che il posticipo di questa sera è una di quelle partite assolutamente da non sbagliare. Ne è consapevole in casa della Rmb Brixia coach Zanardi, che spera di poter rivedere lo spirito che ha consentito alle sue ragazze di conquistare la prima vittoria interna con l’Oxygen Roma: "Siamo riusciti a vincere perché abbiamo fornito una prestazione di squadra, nella quale tutte le giocatrici si aiutavano. Probabilmente si è trattato della nostra migliore prestazione stagionale ed è anche la conseguenza dell’abitudine a giocare partite importanti come ci è capitato di fare nei turni precedenti a Schio e a Campobasso. Ci siamo trovati con le spalle al muro e ne è uscita una prova importante, che dobbiamo confermare in questo appuntamento prenatalizio".

Un crescendo di prestazioni che non è sfuggito sulla sponda della Geas, che, a sua volta, è pronta a scendere in campo per cancellare l’inattesa sconfitta patita a Roma con l’Oxygen e centrare una vittoria. A parlare è coach Vanoncini: "Purtroppo abbiamo avuto solo due giorni per prepararci alla sfida con Brescia, un match che sarà decisivo per definire la nostra posizione nella griglia degli spareggi per l’ammissione alla Final Four di Coppa Italia. Affronteremo una squadra in salute, reduce da prestazioni di alto livello. Sarà quindi importantissimo ripartire di slancio per fornire una prova adeguata all’importanza della sfida".

Un avversario che occupa la decima posizione, ma Sesto San Giovanni non intende sottovalutare le ospiti, delle quali ha già individuato i principali punti di forza, l’australiana Garrick, il centro Louka e la giovanissima (2005) Zanardi, che, pur rimanendo ancora per questa stagione nelle fila della squadra che l’ha lanciata, è già approdata a Schio. Sul versante bresciano i pericoli maggiori giungono dalla voglia di rivincita della Geas, ma anche da un gruppo compatto e di indubbia caratura tecnica, che, tra l’altro, ha recuperato una pedina di rilievo come Moore proprio nello sfortunato turno infrasettimanale giocato nella capitale. Il pronostico della vigilia guarda con un occhio di riguardo le milanesi, ma la Brixia è ben determinata a dare tutto per conquistare la vittoria.