Un nuovo inizio per il Capra Team: "Puntiamo sul settore giovanile"

"È iniziata l’era del Capra Team 2.0". Ad affermarlo è Gianpaolo D’Alessandro, neo direttore sportivo della società ravennate che da questa stagione ha deciso di iniziare un nuovo corso, puntando però sempre sul settore giovanile. Un progetto che parte dall’Under 14 e arriva fino alla prima squadra, iscritta al campionato femminile di C Regionale, dove cercherà di essere protagonista anche nella prossima stagione dopo aver visto sfumare la promozione in B per un solo punto lo scorso maggio.

"La dirigenza ha deciso di strutturare la società e di renderla ancora più professionale – spiega D’Alessandro – affidandomi un incarico del quale sono orgoglioso. Vedo che c’è tanto entusiasmo ed è il modo migliore per costruire qualcosa di importante. A livello giovanile abbiamo puntato su Renato Caroli come responsabile, un allenatore dalla lunghissima esperienza che consentirà a tutto il settore giovanile di compiere un importante salto di qualità facendolo lavorare nella maniera migliore. Parteciperemo ai campionati giovanili Under 14. Under 17 e Under 19 e anche a livello di minibasket lavoreremo con maggiore qualità per dare più stimoli alle bambine, con l’obiettivo di farle divertire. Saremo l’unica società di Ravenna ad avere interamente un settore giovanile femminile". E poi c’è la prima squadra, radunatasi lunedì scorso, che si presenta con tante ambizioni. "Come tecnico abbiamo scelto Fabio Lisoni, che ha allenato nove anni a Cesena conquistando anche promozioni in B, ritenendolo l’uomo giusto per iniziare un progetto che vuole farci valorizzare le nostre ragazze per farle compiere un percorso dalle giovanili fino alla prima squadra, alzando il livello degli allenamenti e di conseguenza mettendole nelle migliori condizioni per maturare. Il roster è interessante e credo possa disputare una stagione positiva". Il Capra Team, che esordirà in campionato a metà ottobre, giocherà le partite casalinghe il venerdì alle 20.30 alla palestra Mattioli. Intanto sono arrivate soddisfazioni dal 3x3 dove la squadra Under 18 composta da Maria Cristina Babini, Giulia Cavassi, Julia Pochayivska e Goodness Onyekwere ha partecipato alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro dopo essersi laureata campione regionale. L’avventura è terminata nei quarti di finale contro la Reyer Venezia, aggiudicatasi il titolo, ma le ravennati possono essere orgogliose di essere tra le prime otto in Italia.

Il roster del Capra Team

Playmaker: Anna Balella, Francesca Sabbatani, Guardie: Manuela Calabrese, Giulia Dasara, Lorene Iozzino, Carlotta Maioli, Alice Pieraccini; Ali: Sofia Pirazzini, Margherita Ragghianti, Martina Ronchi; Pivot: Claudia Girelli, Alessandra Rossi Francesca Sampieri

Luca Del Favero