Un super Vela affonda l’Invictus Livorno

vela viareggio

94

invictus livorno

53

VELA VIAREGGIO: Giammattei 5, Albizzi 19; Ghiselli 8, Plaia 2, Taylor 15, Simonelli L. 11, Romani 6, Bo 10, Biagiotti 10, Simonelli F., Lopes Siera 8. All.: N. Bonuccelli.

INVICTUS LIVORNO: Odagwe 5, D’Attilio 8, Pappalardo 8, Vincenzini 4, Giannetti 5, Mele 3, Bonciani 7, Fiore 4, Pedrasso Aldrovandi 7,Cucciolini 2. All. Monetti.

Arbitri: Giordani di Piombino e Zucchini di Grosseto.

Note: parziali 20-12; 52-31; 76-35; 94-53. Tiri liberi Vela: 14/27; Invictus: 9/21.

VIAREGGIO – Una partita da sogno, meglio sarebbe dire da fantascienza, quella del Vela nella nona di ritorno contro Invictus Livorno. Una vittoria importante e con un vantaggio così ampio che è difficile, se non impossibile, ricordare in un incontro di campionato nella storia della società viareggina. Quarantuno punti di vantaggio alla fine sono davvero qualcosa da non dimenticare.

I ragazzi di Bonuccelli e Della Longa hanno dominato permettendo ai livornesi di essere in parità soltanto sul 10-10 nei primi minuti. Da lì in poi è stato un continuo aumentare il vantaggio dei viareggini padroni assoluti di una partita che occorreva vincere per la classifica ma che mai si sarebbe pensato disputata con tanta determinazione e bravura. Indistintamente da tutti. Forse il fatto di giocare al PalaColombi ha aumentato la volontà dei giocatori per regalare la vittoria al loro bravo e amato ex allenatore mancato ancora giovanissimo. Sempre pronti a difendere, ad interrompere le azioni avversarie con acrobatiche conquiste di palla ed ovviamente con estrema precisione al tiro. In pratica una partita della quale si può anche non fare un’approfondita cronaca. Un’occhiata ai parziali (20-12; 52-31; 76-35; 94-53) basta e avanza per capire com’è andata. Il successo che ha permesso al Vela di raggiungere in classifica la squadra labronica e la recentissima notizia che non saranno più cinque ma solo quattro le retrocessioni hanno colorato di rosa il futuro dello storico team viareggino.

Nel frattempo, in Terza Divisione maschile, il Versilia si prepara al posticipo dell’8ª di ritorno. Per completare il turno, il penultimo della stagione regolare nel girone B, mancano appena due gare: una, stasera, vedrà protagonista il Fucecchio, seconda della classe che insegue i neroarancio a -4. Il Versilia chiuderà la giornata giovedì alle 21,15 al palazzetto dello sport di Vicopisano (arbitro Contu) per mettere definitivamente la propria firma sul girone.

Eraldo Di Simo