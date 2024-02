Un tris di sconfitte per le nostre. La Bartoli perde la sfida al vertice

Ventiduesima giornata di trentaquattro che è andata in porto nel campionato di Serie C unica 2023-24 con purtroppo una tripla sconfitta, tutte di misura, per le tre formazioni della provincia che interrompono così il loro buon momento di forma. La sconfitta dolorosa nei piani alti della classifica è quella che riguarda la Bartoli Mechanics, impegnata in casa contro i Titans San Marino per la conquista del quarto posto in classifica. La sfida è uno scontro diretto e l’equilibrio regno sovrano in tutto il primo tempo, con i Titans che riescono a mettere il naso avanti di una sola lunghezza a fine primo quarto (18-19), salvo poi andare in svantaggio all’inizio del secondo quarto prima che Dini, con sette punti in fila, stabilisca la parità assoluta all’intervallo (42-42). Al rientro in campo le difese alzano i toni, si segna pochissimo in tutto il secondo tempo (23 punti a squadra) ma i Titans trovano il vantaggio al ‘30, 52-55; il vantaggio ospite di tre punti permane fino a 1 minuto dalla sirena quando Casalini (30 punti per lui) pareggia la sfida con un canestro e il libero aggiuntivo. Si va al supplementare dove San Marino chiude il canestro, in tutti i cinque minuti la Bartoli segna soli 3 punti, e si trova costretta a cedere 68-73.

Scendendo di classifica cade in un match fondamentale per le speranze playoff il Basket Giovane, sconfitto di misura 60-56 a Falconara, ora a soli due punti dal BG a 14 punti; i giovani ragazzi di coach Donati approcciano nel modo corretto la sfida, guadagnando un piccolo vantaggio sul 23-26, il quale però fornisce la giusta cattiveria offensiva ai padroni di casa che nel terzo quarto ribaltano la partita con un parziale di 18-9 (41-35). Sablich e Di Francesco, i migliori marcatori del BG con 16 e 12 punti, provano a rimontare i sei punti di scarto senza però successo.

Perde infine anche Urbania, che non riesce a bissare l’incredibile vittoria contro la Svethia Recanati della settimana scorsa e cade sull’ostico campo di Perugia col punteggio di 69-62. Il primo quarto è molto combattuto, ma Perugia riesce comunque a chiudere avanti 15-14, per poi allungare un pò nel punteggio durante il secondo quarto e raggiungere il +5 all’intervallo. La formazione di coach Dutto però non demorde e con un buon terzo quarto rimane lì aggrappata alla partita (51-49 al ‘30), prima che i padroni di casa, spinti dal loro calorosissimo pubblico, stringano le maniglie in difesa e subendo soli 13 punti effettuano l’allungo finale vincendo 69-62. Tre uomini in doppia cifra per Urbania, il migliore è Dominguez con 18, seguito dai 15 di Di Coste e dagli 11 di Diana.

Leonardo Selvatici