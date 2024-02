Una marcia che fa paura a tutti. Forlì spicca il volo come un anno fa

Il primato in classifica della Pallacanestro 2.015 è frutto di una importante serie di prestazioni convincenti. Dopo una prima parte di stagione un po’ ballerina, fatta di fisiologici alti e bassi ‘conoscitivi’, l’Unieuro ha trovato ritmo e inanellato vittorie su vittorie. Dal girone di ritorno, di fatto, Forlì ha ingranato la quinta. Partendo col piede giusto anche in questo scorcio iniziale di una seconda fase potenzialmente delicata, con avversarie mai incrociate prima in stagione.

L’ultimo passo falso dell’Unieuro risale allo scorso 6 gennaio, al PalaGesteco di Cividale. Dove gli uomini di Antimo Martino caddero 86-77 pagando pegno nei due quarti centrali all’ira funesta di Lucio Redivo e ai suoi 28 punti. Imbattendosi in un ko che rallentò la corsa dopo che, a dicembre, avevano trovato la giusta messa a punto. Una lezione severa di cui Forlì ha fatto tesoro, poiché, dal giorno dell’Epifania, non ha mai perso, nonostante un calendario fitto di alti ostacoli nella parte conclusiva della prima fase.

Cinciarini e compagni hanno chiuso a doppia mandata l’Unieuro Arena (fortino ancora inespugnato: 12 successi in altrettante uscite) sbarrando la strada a rivali pericolose come Verona e Trieste, nonché al fanalino di coda Chiusi. Quindi hanno espugnato niente di meno che il PalaCarnera di Udine, prima di debuttare con una ‘doppietta’ nella seconda fase contro Rieti ed Agrigento. Ciò significa che, nell’ultimo mese e mezzo, la Pallacanestro 2.015 è imbattuta, forte di una striscia positiva di sei successi.

Un ‘filotto’ che si allunga ancor di più considerando le ulteriori sei vittorie in successione (Cento, Nardò, Fortitudo, Orzinuovi, Rimini e Piacenza) conquistate prima del ko di Cividale. Nel complesso, dunque, le affermazioni sono ben 12 nelle ultime 13 partite. Una serie che ha catapultato Forlì dal terzo posto a -2 dalla capolista Fortitudo al sorpasso in testa sugli stessi bolognesi, con tanto di allungo a +4.

Quella dell’Unieuro è una striscia positiva che ben poche rivali hanno saputo costruire. Nel girone Rosso la Effe, unica col passo dei biancorossi, ha ceduto di colpo nel corso delle ultime settimane. Nel Verde, invece, l’unica eccezione è rappresentata da Trapani, che è caduta all’esordio nella seconda fase sul campo della ‘solita’ Cividale imbattendosi nel primo ko da ottobre. Nel complesso, i siciliani hanno conquistato 18 vittorie negli ultimi 19 match.

Forlì, sostanzialmente, sta replicando quanto fatto lo scorso anno in questo stesso periodo. Tra gennaio e marzo, dal ko di Pistoia a quello ininfluente all’ultima giornata al PalaDozza, l’Unieuro infilò 9 vittorie consecutive, considerando pure quella contro Ferrara prima del ritiro dal campionato dagli estensi. Allargando il tiro a prima del passo falso in casa della Giorgio Tesi Group, tra fine novembre e fine marzo le vittorie forlivesi furono complessivamente 15 in 16 partite effettivamente giocate. Gli uomini di Martino, oggi, si auspicano di replicare quel ruolino di marcia.