Una Mens Sana autoritaria e brillante. Sbancato il parquet di Castelfiorentino

CASTELFIORENTINO

74

MENS SANA

91

CASTELFIORENTINO – Nel quarto test del precampionato la ‘Note di Siena’ Mens Sana (nella foto Betti) espugna il parquet di Castelfiorentino grazie ad una prestazioni molto autoritaria e decisamente brillante soprattutto in attacco. Al di là dell’ininfluente punteggio finale le note liete per la squadra di Betti (che ieri per la prima volta affrontava da avversario la sua ex squadra) sono state tante.

Prima tra tutte il rientro di Neri, seppur a mezzo servizio, poi la tenuta fisica per 40 minuti di un gruppo a cui in via precauzionale ieri mancava capitan Pannini. In avvio i padroni di casa erano partiti bene ma Siena piano piano tornava a contatto fino al -1 con cui si è chiuso il primo quarto. Nel secondo parziale la squadra di Betti si scioglie definitamente. Due triple di fila di un altro illustre ex della serata, ovvero Belli valgono il +7 (22-29) che diventa +11 al 16’. L’attacco senese gira a mille, 29-42 grazie a Tognazzi. Il 2/2 di Sabia dalla lunetta vale il +16 a metà gara. Al rientro sul parquet la Mens Sana riparte da dove aveva concluso, ovvero attaccando benissimo e mantenendo un ottimo margine su Castelfiorentino, 37-55 al 23’.

I padroni di casa tornano sotto la doppia cifra, 57-65 al 29’ prima di subire però un 4-0 di parziale di Prosek e compagni che a dieci minuti dalla fine sono sul +12. Nel quarto conclusivo il canovaccio resta identico e la Mens Sana gestisce bene il margine distribuendo anche i minutaggi della panchina. Finisce con 91 punti segnati, un ottimo viatico verso l’inizio della stagione e delle partite vere. Questi i punteggio individuali dei biancoverdi: Tilli 8, Belli 19, Ragusa 8, Marrucci 3, Pucci 5, Sabia 8, Maghelli 3, Prosperanti 3, Neri 4, Prosek 17, Tognazzi 13. Adesso la squadra metterà nel mirino l’ultima amichevole della lunga pre season, al PalaEstra contro Use Empoli, grande favorita del girone B di serie B Interregionale. Viale Sclavo sarà anche la sede, sempre sabato alle 16,30, della presentazione di tutte le squadre della Mens Sana, a partire dai più piccoli fino a capitan Pannini e compagni. A seguire, come detto, alle 18, amichevole contro Use Basket Empoli. Un’amichevole dal sapore speciale visto che sarà l’occasione per ricordare un grande mensanino scomparso prematuramente, ovvero Lello Ginanneschi. La partita sarà anche l’occasione per tutti i tifosi presenti di fare donazioni a favore della Lilt Siena della quale Ginanneschi era grandissimo sostenitore.

Guido De Leo