Una Reggio troppo ‘scarica’ si arrende a Trieste: finisce 81-96

Reggio Emilia, 18 gennaio 2025 – Una bruttissima Unahotels, di sicuro la peggiore di stagione tra le mura amiche, si arrende a una Trieste più volitiva, intensa e precisa al tiro. E purtroppo, ed è alla fine dei conti quello che più conta, perde anche la differenza canestri nello scontro diretto. Fatto che, nella volata playoff potrebbe avere importanza capitale. Stasera tutto ha detto contro i biancorossi. A partire da loro stessi: era palese che qualcosa, in termini di fatica, si poteva accusare dopo la vittoria infrasettimanale in Bcl, ma Winston e compagni sono scesi in campo poco solidi a livello di concentrazione, e l’orrendo inizio ha poi pesato, come una spada di damocle, per l’intero corso del match. A ciò si è aggiunta anche un pizzico di sfortuna su alcuni possessi nei quali Reggio avrebbe avuto la possibilità di riavvicinarsi, ma non può valere come attenuante. A esserlo, ma parziale, l’eccellente percentuale al tiro dei giuliani (47%) contro meno del 30% reggiano.

Partenza da brivido per Reggio che subisce un perentio 0-10 in 100 secondi obbligando un imbufalito Priftis a un immediato time-out. La mossa però non scuote i biancorossi, troppo macchinosi in attacco e distratti in difesa. Trieste, per contro, martella dalla lunga e controlla le plance così a metà frazione sono già 22 i punti sul groppone reggiano e ben sedici le lunghezze di ritardo. Alla prima sirena, a conclusione di un quarto biancorosso orripilante, si chiude 13-30, col pubblico del PalaBigi più interdetto che arrabbiato.

Nel secondo periodo, dopo essere finita sotto anche di venti punti, Faye e compagni tirano fuori l’orgoglio e per un po’ contengono l’onda giuliana. Troppi però sono ancora gli errori e le incertezze, su ambo i lati del campo, per poter pensare di cambiare l’inerzia. Sicchè, al 6’ i padroni di casa sono ancora in forte ritardo (28-43). Lo score a metà partita è impietoso per la truppa di Priftis: 33-51. Al ritorno sul parquet l’agonia biancorossa prosegue. Brooks e soci colpiscono in modo chirurgico giocando con gli avversari anche un po’ al gatto col topo, ma impedendo loro di mettere in atto una reazione davvero efficace.

L’elastico del punteggio vede gli emiliani restare costantemente sotto tra le 17 e le 22 lunghezze; inoltre i giuliani hanno la mano calda, mentre le polveri offensive della truppa di Priftis sono decisamente bagnate. Il tecnico ellenico le prova tutte, anche un cambio totale di quintetto in un colpo solo. Ma anche questa mossa, invero rara sui campi di basket, non regala dividendi, sicchè le due squadre arrivano agli ultimi dieci minuti col tabellone a segnare il +18 esterno. Nell’ultimo quarto la Pallacanestro Reggiana prova a rientrare, alzando finalmente l’intensità difensiva. Per due volte ha in mano anche il possesso del -10, ma prima un po’ di sfortuna nella bagarre e poi un paio di palloni, nuovamente, persi ingenuamente regalano un nuovo abbrivio a Trieste, che si riprende il bottino e al 4’ guida ancora di quasi un ventello. Nel finale la stanchezza l’accusa maggiormente la formazione ospite, ma Reggio non coglie svariate buone occasioni per mantenere la differenza canestri favorevole, e alla fine la perde, mestamente.

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 9, Winston 22, Faye 13, Smith 7, Uglietti 7, Vitali 3, Faried 3, Grant 3, Chillo 6, Cheatham 8. N.e: Gallo e Fainke. All.: Priftis. TRIESTE: Ross 16, Reyes, Deangeli, Uthoff 18, Ruzzier, Candussi 10, Brown 22, Brooks 5, Johnson 11, Valentine 14. N.e.: Obljubech e Campogrande. All.: Christian Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini, Sergio Noce Parziali: 13-30, 33-51, 58-76 Note: spettatori 3821; tiri da 3: Unahotels 8/27, Trieste 15/32; tiri liberi: Reggio Emilia 15/19, Trieste 15/22