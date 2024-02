Una sola partita. L’avventura di Redikas è già terminata

L’esperienza di Dovydas Redikas è durata un battito di ciglia. Il giocatore lituano, arrivato una decina di giorni fa, ha giocato qualche minuto nella sfida di Ozzano e ieri ha rescisso il contratto con il club del presidente Davide Fiumi. Ad annunciarlo una nota del club: "La società Virtus Neupharma Imola rende noto di aver risolto in maniera consensuale l’accordo che la legava all’atleta Dovydas Redikas. A Dovydas va il ringraziamento per la professionalità dimostrata e l’augurio di un soddisfacente prosieguo di carriera". Redikas aveva preso il posto del connazionale Balciunas ed era arrivato da una squadra francese. Pochi giorni di allenamento, uno scampolo di partita per dirsi addio dopo essersi appena conosciuti. L’arrivo di Luca Valentini ha probabilmente chiuso gli spazi che Redikas doveva guadagnarsi.