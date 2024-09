"Una squadra giovane per aprire un nuovo ciclo"

È cominciato il lavoro dell’Use Rosa Scotti in vista della prossima stagione. Questo giovedì la squadra allenata da Alessio Cioni si è radunata per la prima volta. La data segnata sul calendario è quella del 6 ottobre, in occasione della prima di campionato a Benevento che darà così inizio alla stagione di Serie A2. Proprio il coach Alessio Cioni ci ha parlato degli obiettivi del prossimo anno e delle prime impressioni su questo ritiro pre-stagionale. "Non ci poniamo obiettivi. Siamo una squadra profondamente rinnovata, molto molto giovane. Avremo sei ragazze nate tra il 2005 e il 2006. Partiremo a fari spenti con la consapevolezza che un gruppo giovane va lasciato anche sbagliare per maturare. Le prime impressioni sono buone. Stiamo iniziando adesso, aspettiamo le prime amichevoli".

Si sofferma poi sull’obiettivo principale. "L’obiettivo principale è quello di crescere partita dopo partita, sono convinto che sia attraverso il lavoro di crescita individuale sia di squadra, questo gruppo potrà migliorare le proprie prestazioni. Ci vuole pazienza. Noi proveremo a fare il meglio delle nostre possibilità e vedere partita dopo partita dove ci possiamo collocare".

Il supporto dei tifosi è da sempre fondamentale per ogni squadra. Coach Cioni ha voluto rimarcare questo punto. "Chiedo al pubblico presenza per sostenere la squadra, soprattutto le nostre ragazze più giovani".

Infine evidenzia come la squadra di quest’anno sia formata da molte giocatrici giovani. "Credo sia bello vedere un gruppo giovane che può aprire un ciclo. Potrebbe essere un esempio per tutto il settore giovanile, può essere uno stimolo. Significa che noi ci puntiamo molto. Un esempio è Sara Casini, una nostra 2006 che quest’anno sarà in prima squadra. E’ un nostro marchio di fabbrica, noi puntiamo molto su questo aspetto. Incentiviamo il lavoro delle giovani che possono avere come obiettivo quello di arrivare in prima squadra".

Niccolò Pistolesi