Unahotels contro l’attacco atomico. Ma fermare Galloway e soci si può

La prima tappa di un vero e proprio tour de force che la vedrà giocare, potenzialmente, 6 partite in 20 giorni (e in Serie A sfidare tre corazzate del campionato) l’Unahotels l’affronta oggi in riva al mare della Sicilia, all’ora di pranzo. Dove proverà a mangiarsi la locale Shark, ovvero squalo, di Trapani. Una sfida di alto livello con entrambe le squadre, e per ragioni diverse non senza sorpresa, appaiate al terzo posto in classifica a quota 18 punti. Ma una trasferta di quelle ostiche per la Pallacanestro Reggiana che cerca anche la certezza matematica, molto vicina già ora peraltro, della qualificazione alle Final-Eight.

Contro una compagine attrezzatissima, che proverà per prima, in ossequio alla denominazione del team, a fare un sol boccone dei biancorossi. Facendosi forte, in particolare, del proprio altissimo tasso di talento. I trapanesi infatti risultano il miglior attacco del campionato con oltre 93 punti di media segnati per match, anche se tra le mura amiche del PalaShark, infilano nel canestro avversario un paio di punticini in meno. Sottigliezze, di per sé, considerando che ben sei giocatori isolani viaggiano in doppia cifra, con l’esterno Justin Robinson (15.7 punti per match) e il lungo Alibegovic (14.1) a vestire i panni dei primattori. Ben coadiuvati da una vecchia, e apprezzata, conoscenza biancorossa. Quel Justin Galloway che pare trovarsi parecchio bene a Trapani, sia nell’ambiente che sul parquet. Continuando a regalare sprazzi di classe, specie dalla linea dei 3 punti, a risultare valido terminale offensivo (14 punti di media) ma soprattutto come uomo squadra. In un gruppo di cui coach Repesa ha saputo esaltare le varie caratteristiche individuali, specie quelle offensive.

Va detto infatti che in retroguardia Trapani qualche pecca, e in più occasioni, l’ha mostrata. Se l’attacco fa faville, la difesa è la 13esima del torneo: in casa subisce più di 88 punti. Decisamente più coriaceo è il reparto difensivo della Unahotels, che non solo è il migliore della serie A (appena 74.5 punti subiti, 73 in trasferta) ma è anche quello che ha mostrato maggiore intesa e solidità.

Un capolavoro di coach Priftis che ha portato in dote notevoli dividendi positivi, in particolare la capacità di vincere 5 partite esterne su 6, cosa mai accaduta in passato nei gironi d’andata biancorossi. In sintesi Trapani, per organico, capacità offensive e talento, appare favorita nell’occasione odierna. Ma tra le mura amiche è già caduta due volte e se, come ha detto Priftis nel pregara, Reggio, che dovrà fare ancora a meno del veterano Smith, giocherà "al massimo delle sue capacità in tutte le componenti del match", le chances di prendere il volo di ritorno con i due punti in valigia, cresceranno considerevolmente.