Unahotels debutta nella Youth Basketball Champions League in Turchia

Niente gara-3 oggi a Malaga? No problem, ci pensa la cantera a far respirare profumo d’Europa in casa biancorossa. La Unahotels guidata da coach Marco Rossetti parteciperà per la prima volta alla Youth Basketball Champions League, competizione parallela a quella disputata dalla prima squadra, dedicata alle formazioni Under 18 e giunta quest’anno alla terza edizione. L’evento si svolgerà nella città di Manisa, in Turchia, da oggi al 27 aprile, all Tarik Almis Arena e vedrà la partecipazione di dodici formazioni.

Nel girone eliminatorio, la Unahotels se la vedrà con i padroni di casa di Manisa oggi alle 19 mentre domani giocherà contro i campioni in carica del Rytas Vilnius alle 16.30. La prima va in semifinale, le altre per i posti dal quinto al dodicesimo.

"È la prima partecipazione - dice coach Rossetti - in una vetrina così importante per la società e per i ragazzi che potranno confrontarsi in campo e condivideranno gli spazi in albergo con coetanei di altre nazioni, è qualcosa di positivo che arricchisce e migliora".

Kermesse di alto livello con un girone tosto. "A livello tecnico ci saranno squadre molto forti e sarà un’occasione per confrontarci, crescere e migliorare. Il torneo è riservato alle Under 18, quindi la nostra squadra sarà composta da 2007 e 2008, ovvero un mix della nostra Under 19 e Under 17". Ma il volo di rientro dalla Turchia atterrerà a Roma dove il 28 aprile partono le finali scudetto per l’Under 19 che ha staccato il pass dopo gli spareggi. "Di ritorno si uniranno i 2006 che non potevano partecipare al torneo in Turchia per giocare le finali nazionali. Oggettivamente avremo un girone molto tosto come è normale che sia in una fase finale di un campionato. Giocheremo contro Tortona che ci ha battuto nei quarti della Next Gen Cup, poi Trento che ha recuperato un paio di ragazzi infortunati e si candida ad arrivare molto lontano, infine Bergamo che abbiamo incontrato in campionato vincendo in casa e perdendo da loro. Ma queste tre squadre non credo siano particolarmente felici di avere noi come squadra che arriva dallo spareggio".

Tanti impegni: dovrete essere bravi a gestire le condizioni fisiche. "Giocheremo almeno otto partite in nove giorni quindi ci sarà da dare un occhio ai minutaggi e gestire eventuali acciacchi, però la squadra è lunga e tutti sono in grado di poter dare un contributo. Quando giochi in competizioni da dentro o fuori, ovviamente vuoi andare il più avanti possibile".