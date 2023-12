Unahotels giovanili: tutto facile anche per l’U14 che sbanca Fidenza. Rinaldini convocato per l’Academy Camp Nazionale della classe 2009. L’Under 15 ha asfaltato la Fortitudo

Continua a tingersi di azzurro la cantera della Unahotels: Andrea Rinaldini è stato convocato per l’Academy Camp Nazionale della classe 2009 che avrà luogo presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (Novara) dal 27 al 30 dicembre.

Una sorta di raduno allargato di quaranta ragazzi che verrà poi scremato nei prossimi mesi per formare la Nazionale Under 15.

Il baby biancorosso svolgerà un primo allenamento nel pomeriggio del 27 dicembre, poi doppie sedute, una al mattino e una al pomeriggio nei due giorni successivi per concludere con l’ultima sessione il 30 mattina.

Nel frattempo, sono state ufficializzate le date dell’estate azzurra: dal 29 giugno al 7 luglio, coach Beppe Mangone sarà impegnato con l’Italia ai Mondiali Under 17 in Turchia, guidando il gruppo che ha portato al secondo posto agli Europei Under 16 della scorsa estate a Skopje in Macedonia del Nord.

Nell’ultimo turno di campionato, doppietta di successi per la Unahotels.

L’Under 15 ha asfaltato la Fortitudo per 109-48 chiudendo la pratica già all’intervallo (62-21 al 20’), mandando tutti gli effettivi a referto, su cui spicca Cuoghi (26).

Tutto facile anche per l’Under 14 che sbanca Fidenza per 51-81 prendendo gradualmente il largo (9-16, 23-35, 35-62 i parziali) grazie ad un poker di giocatori in doppia cifra: Kotlar (21), San Pietro (15), Baccosi (15), Nanni (10).

Cesare Corbelli