Unahotels in casa dell’Olimpia. Comunque vada sarà un successo

L’Unahotels chiude oggi al Forum di Assago, contro l’Armani Milano, il suo girone d’andata. E comunque andrà, sarà un successo, dato che la truppa biancorossa valicherà la boa di metà campionato nella migliore delle ipotesi al quinto posto, nella peggiore al sesto. Avendo per di più già messo in cascina il primo obiettivo stagionale: la qualificazione alla Final-Eight.

Centrare il blitz sul parquet meneghino, peraltro, consentirebbe a capitan Vitali e compagni di approcciare il girone di ritorno a quota 20 punti, chiudendo anche, salvo improbabili sfracelli, il discorso salvezza. Realisticamente le ambizioni dell’annata sono più alte della mera permanenza in categoria, ma sistemare con enorme anticipo la questione aiuterà a vivere più tranquillamente il prosieguo del torneo.

In caso di successo Reggio chiuderà quinta la prima fase della regular season, come non avveniva da otto anni a questa parte, altrimenti finirà l’andata con la stessa posizione e i medesimi punti della passata stagione. La truppa di Priftis si presenta al cospetto dell’Olimpia, al momento appaiata in classifica ai biancorossi, con parecchi acciacchi sul groppone e la pesante assenza di Momo Faye. Il gioiellino senegalese è ancora ai box a causa della fortissima contusione rimediata al ginocchio sinistro, che sta gestendo con terapie, allenamenti differenziati e l’obiettivo di tornare in campo mercoledì al Bigi per gara 2 dei play-in di Bcl. Inoltre, pur presenti, non sono al meglio Vitali, alle prese con un fastidio al piede, Chillo, che scenderà sul parquet con un tutore causa la distorsione all’anulare della mano sinistra rimediata a Bonn, e Jamar Smith che deve ancora ritrovare una condizione ottimale dopo l’infortunio all’adduttore.

Anche in casa Olimpia non mancano le assenze, su tutte quelle di Nebo e Diop, ma il profondissimo organico meneghino consente di accusarle senza particolari problematiche. Sulla carta quindi il pronostico è tutto a favore di Ricci e compagni, che risentiranno solo in minima parte del recente impegno di Eurolega, data la squillante e agevole vittoria esterna contro il Maccabi. Reggio, dal canto suo, arriverà alla palla a due senza particolari scimmie sulle spalle, sulla scorta della esaltante vittoria europea, con annessa splendida rimonta, e del buon cammino sinora compiuto in serie A. E proprio la possibilità di giocare a mente libera potrebbe spostare l’ago della bilancia verso il piatto biancorosso. Specialmente se Jaylen Barford, micidiale in Germania, riuscirà a sfornare una prestazione anche solo simile a quella di Coppa. Contando anche su un Kenneth Faried sempre più a suo agio coi meccanismi del gruppo.