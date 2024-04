Unahotels: intanto il club presenta i campi estivi. Sospiro di sollievo: ok il ginocchio di Weber

Un lungo e profondo sospiro di sollievo. È quello che hanno tirato in casa Pallacanestro Reggiana ieri mattina, quando gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Briante Weber (foto) hanno dato esito negativo.

Il play biancorosso era infatti finito ai box nel corso della partita con Milano per un problema al ginocchio destro e, dopo aver iniziato molto bene il match, nel secondo tempo non aveva più messo piede in campo. Subito si pensava potesse essere qualcosa di più serio che comunque avrebbe richiesto almeno un paio di settimane di stop e invece, se non ci saranno nuove complicazioni, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Priftis per l’importantissima trasferta a Pistoia (domenica alle 19,30). È possibile, anzi praticamente certo, che Weber venga un po’ ‘gestito’ nel corso degli allenamenti di questa settimana, ma quella che poteva essere una distorsione si è rivelata poco più di una forte contusione. Certamente dolorosa, ma non da impedire all’uomo che sembra fatto di caucciù di alzare bandiera bianca.

Nel frattempo, il club ha reso noto il programma dei ‘Pr Summer Camps’ i campi estivi dedicati ai ragazzi più giovani che andranno da giugno a settembre. Si comincia infatti subito dopo la fine della scuola con i ‘Post school camp’ al Circolo Equitazione Reggio Emilia e le iscrizioni per questo camp sono già aperte.

A fine giugno invece ci sarà c’è il ‘Dolomiti Basket Camp’, una settimana di basket e avventure in Val di Fiemme, insieme agli istruttori della Pallacanestro Reggiana. A luglio l’attività si sposterà al ‘PalaBigi’ dove si inizierà con i ‘Tryouts’ (provini) per chi vuole entrare a far parte del settore giovanile biancorosso e poi ci saranno anche gli ‘Open Days’ per i più piccoli che vogliono unirsi alla Scuola Basket. A seguire, sempre al ‘PalaBigi’ si terrà un camp ad alta specializzazione, con anche alcuni workouts condotti da coach Priftis e dallo staff tecnico della prima squadra della Serie A. L’offerta prevede inoltre per tutta l’estate la collaborazione con i Camp di ‘Onde Chiare’ durante i quali parteciperanno anche gli istruttori biancorossi. Infine, prima dell’inizio della scuola, a settembre si farà ritorno al ‘Circolo Equitazione’ con le due settimane di ‘pre-school camp’. Per tutte le informazioni relative ai ‘Pr summer camps il link di riferimento è www.pallacanestroreggiana.it/summercamps, oltre che la mail: [email protected] o il numero di telefono 0522/287950.

Francesco Pioppi