Unahotels, la gioia esplode all’ultimo istante. Parte malissimo, ma poi piega Tortona

TORTONA 67 REGGIO EMILIA 69

BERTRAM TORTONA: Zerini (0/1, 0/1), Vital 21 (4/6, 4/8), Kuhse 4 (2/3, 0/4), Gorham 7 (2/4, 1/1), Candi 7 (1/1, 0/3), Denegri, Strautins 2 (0/2, 0/3), Baldasso 3 (1/6 da 3), Kamagate 7 (2/7 da 2), Biligha 4 (2/3 da 2), Severini 6 (0/2, 2/4), Wheems 6 (2/4, 0/3). All.: De Raffaele.

UNAHOTELS: Barford 8 (3/6, 0/4), Gallo n.e., Winston 23 (5/14, 3/6), Faye 14 (6/9 da 2), Smith (0/1, 0/5), Uglietti 7 (2/3, 1/2), Fainke n.e., Vitali 7 (2/2, 1/2), Faried (0/4 da 2), Grant 5 (1/2, 1/2), Chillo, Cheatam 5 (1/6, 1/3). All.: Priftis.

Arbitri: Giovannetti, Perciavalle, Patti.

Parziali: 26-11, 32-37, 57-57

Note: fallo tecnico a Vital al 14’. T.lib.: Tor. 13/17, Reg. 8/16. Rimb.: Tor. 43, Reg. 46. Ass: Tor. 18, Reg. 16.

Mamma mia che Unahotels! La truppa di coach Priftis coglie due punti che valgono il triplo come peso specifico perché conquistati contro la squadra più in forma del momento, va sul 2-0 negli scontri diretti ma soprattutto vince l’incontro quando la spia della benzina sembrava in riserva.

La partenza per la Unahotels è però da incubo: due minuti e 9-0 sul tabellone mentre il primo canestro reggiano, una bomba di Uglietti, arriva dopo oltre quattro minuti. Al 9’ sul 26-9, Priftis è costretto a spendere il secondo time-out per una barca che fa acqua da tutte le parti. E nel secondo quarto? Succede che la Unahotels fa la Unahotels, ovvero difende e gioca di squadra. Faye e Winston suonano la carica poi capitan Vitali, alla trecentesima in A firmata da un’ottima prestazione, orchestra la Unahotels per un sorpasso su cui nessuno avrebbe scommesso una moneta bucata: Reggio veste i panni di Rocky che le suonava a Clubber Lang nel terzo film della saga, insomma cazzotti da tutte le parti con Tortona che non ci capisce niente, subendo 10 punti in tre minuti. Il riposo di metà partita non spezza il ritmo biancorosso: 8 punti in un amen di un sontuoso Momo Faye spingono la Unahotels al massimo vantaggio (38-51 al 24’). De Raffaele chiama timeout da cui esce una Tortona rigenerata: due bombe di Vital e Wheems firmano un 8-0 in poco più di un minuto e si arriva sul 57-57 a fine terzo quarto. La tensione è palpabile e si gioca a "ciapa no": Baldasso insacca da tre il primo canestro dopo due minuti e mezzo e Vital firma il 63-57 al 35’. Ma la Unahotels non muore mai e il suo capobranco Cassius Winston la riporta sul 66-65 al 39’. Il folletto americano, poi, recupera e lancia il contropiede per Vitali che rinuncia a una tripla aperta per offrire un assist al bacio a Faye: sorpasso sul 66-67. Sul ribaltamento Vital subisce fallo ma sigla solo il primo libero per la parità a 24 secondi dal gong poi la palla decisiva viene gestita da Winston che è come la nuvola di Fantozzi alla domenica: una certezza. Il play insacca il 67-69 a 3’’ dal termine; doppio time-out e Tortona rimette in attacco per Vital che costruisce un buon tiro da tre per la vittoria, con la palla che sembra entrare ma poi scodella sul ferro ed esce per il tripudio biancorosso.