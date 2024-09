Unahotels: le giovanili. La ’cantera’ biancorossa ha fatto spesa

Non solo il baby gioiello

Baldasseroni: il mercato per la cantera della Unahotels è stato ricco di new-entry.

A puntellare il roster dell’Under 19 è arrivato il bomber Riccardo Selva (nella foto dello studio Follia) dal San Lazzaro; coach Rossetti avrà a disposizione la guardia di 184 centimetri di altezza, classe 2007, che nella scorsa stagione Under 17 è risultato il miglior marcatore nelle fila bolognesi con 15 punti di media, trascinando i suoi fino alla fase interregionale.

Nell’Under 17, oltre all’arrivo, come detto, del forte playmaker classe 2009 Guglielmo Baldasseroni (21 punti di media con la maglia della Sancat Firenze nel campionato Under 15), coach Giordano Consolini potrà contare anche su Federico Borzacca, classe 2008, proveniente dal Modena Basket e già selezionato negli scorsi anni nelle rappresentative provinciali.

Nell’Under 15 di coach Andrea Menozzi arriva, invece, un poker di innesti: Alessandro Filini (Basket Jolly), Filippo Ghizzi (Scandiano), Andrea Malagoli (Universal Modena) e Alessandro Montorsi (Modena Basket).

Tantissime novità anche per il gruppo 2011 in uscita dalla Scuola Basket, è stato compiuto il consueto massiccio lavoro di reclutamento sul territorio con tanti arrivi da società della provincia e zone limitrofe: Giovanni Beltrami (Cavriago), Riccardo Benevelli (Bibbiano), Diego Bizzarri (Modena Basket), Marco Ferri (Sassuolo), Federico Fornaciari (US Reggio Emilia), Davide Ghizzoni (Bibbiano), Tommaso Lombardi (Castelnovo Monti), Federico Manzini (Cavriago)

e, infine, Alessandro Morini (Cavriago).