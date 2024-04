Unahotels. Manfredotti trascina l’Under 17:. Pesaro sconfitta

REGGIO EMILIA

98

PESARO

90

UNAHOTELS: Bardelli, Carboni 6, Deme 23, Fornasiero 10, Lusetti 2, Abreu 7, Hadhziev 6, Manfredotti A. 5, Manfredotti L. 33, Marras, Samb 4, Rinaldini 2. All. Consolini

VL PESARO: Siniscalchi, Barbadoro, Pagnini 3, Pozzolesi, De Gregori 12, Selvatici 12, Reginato 10, Stable Terry 24, Sakine, Coen, Michelazzo 6, Cornis 23. All. Costa

Parziali: 20-27, 24-22, 28-15, 26-26.

Conquistando la vittoria davanti al pubblico amico della palestra Cassala la formazione Under 17 biancorossa, guidata da coach Giordano Consolini, non solo si consolida ai vertici del suo girone, ma ribalta anche la differenza canestri rispetto al match di andata contro Pesaro e la supera in graduatoria. Un successo di importanza capitale perché tiene vivo il sogno dei giovani della Unahotels di provare a staccare il pass per le finali nazionali quando mancano tre partite al termine della fase interregionale. Top scorer e miglior giocatore dell’incontro Luca Manfredotti (foto) che con 33 punti ha trascinato i biancorossi al successo assieme al lungo El Hadji Deme (23 punti).