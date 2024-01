Unahotels. Match con Venezia: partita la prevendita

È partita oggi la prevendita per il match casalingo in programma sabato 3 febbraio alle 20.30 al PalaBigi tra Unahotels Reggio Emilia e Umana Reyer Venezia, valido per la diciannovesima giornata di Serie A UnipolSai.

I biglietti per la sfida saranno in vendita sui canali ufficiali del club:

online sul circuito Vivaticket;

allo “stoRE” biancorosso, aperto il martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 ed il sabato con orario continuato dalle 10 alle 19,

Presso la sede biancorossa dal lunedì al venerdì al mattino, dalle ore 10 alle 13, esclusi festivi; infine, alla biglietteria del PalaBigi a partire da un’ora e un quarto prima della palla a due, fino ad esaurimento.