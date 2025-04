Unahotels-Milano 87-78: una fantastica Reggio domina la corazzata Olimpia

Reggio Emilia, 6 aprile 2025 – Una meravigliosa Unahotels sconfigge, con aggressività, intensità, talento e una difesa strepitosa l’Olimpia Milano, battendo per la prima volta quest’anno una delle prime quattro squadre della classifica e cogliendo un successo importantissimo sulla strada verso la conquista dei playoff, volgendo a loro favore, tra le altre cose, la differenza canestri con le "scarpette rosse" stesse.

Diversi i protagonisti di serata, a partire da Kenneth Faried, dominatore dei tabelloni per tutta la partita, ben coadiuvato da un Barford favoloso nel primo tempo, da uno Smith davvero “chirurgo” in diversi momenti, e da un Winston bravissimo a caricare di falli la difesa avversaria. Tutti i biancorossi hanno comunque messo mattoncini importanti, e non a caso l’ovazione del pubblico del PalaBigi a fine match è stata collettiva, con cori per tutti i reggiani.

L’Armani schiera quasi tutti i suoi migliori e in diversi momenti gioca ad altissimo livello, ma Reggio è bravissima a contenere in difesa e a trovare poi le giocate giuste per vincere. Tanti errori, da entrambe le parti, e tanti falli, idem, caratterizzano un nervoso primo quarto dove però la solidità di Milano ha un peso specifico maggiore rispetto a una Reggio volenterosa ma disattenta. Così, a metà frazione, gli ospiti trovano il primo abbrivio (7-14) e costringono Priftis a un tempestivo time-out. La mossa non dà gli esiti sperati perché, pur lavorando meglio in retroguardia, l’Unahotels fa una fatica tremenda in attacco ritrovandosi sotto di undici lunghezze a 3’ dalla prima sirena. Quando però i biancorossi sono sul punto di finire alle corde due “bombe” a firma Smith e Barford, danno il via a un imperioso controbreak biancorosso che consente ai biancorossi di passare addirittura in vantaggio a fil di sirena, con un tiro da 3 dello stesso Barford; al culmine di un parziale di 14-2.

Nei secondi 10’ l’inerzia resta a lungo reggiana, con punteggio tuttavia in equilibrio. I padroni di casa si spingono sino al +5 prima del ritorno ospite. Con il tabellone che, al timing dell’intervallo lungo, segna perfetta parità. Al ritorno sul parquet il leit-motiv della contesa non cambia. Reggio si affida a Barford e alle sfuriate di Faried, Milano risponde con canestri di collettivo. Le due squadre restano però sempre a contatto; alla frazione conclusiva si arriva però con la truppa di Priftis che incamera un piccolo bottino; grazie anche alla tripla di un funambolico Smith siglata a fine periodo. In avvio di frazione la Pallacanestro Reggiana si prende un vantaggio a due cifre che con una difesa indomita e grande carattere si porta in dote sino

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 22, Winston 20, Faye 10, Smith 11, Uglietti 3, Vitali 6, Fainke, Faried 11, Grant, Chillo, Cheatham 4. N.e.: Gallo. All.: Priftis.

EA7: Dimitrijevic 4, Mannion 8, Bortolani, Tonut 14, Brooks 20, Leday 7, Ricci 3, Flaccadori, Diop 3, Caruso, Mirotic 19, Gillespie. All.: Messina.

Arbitri: Mark Bartoli, Lorenzo Baldini, Matteo Lucotti

Parziali: 23-22, 46-46, 69-62

Note: spettatori: 3803; tiri da 3: Unahotels 10/24, Ea7 8/22, tiri liberi: Reggio Emilia 21/26, Milano 14/21. Rimbalzi: 34-33. Uscito per 5 falli: Mannion