Unahotels: parlano i protagonisti. "Inizio terribile, poi gran reazione. La via intrapresa è quella giusta»

Subito dopo il suono della sirena Dimitris Priftis si presenta alle telecamere esausto ma sollevato, e parla di una partita "brutta, di grande sforzo e, in generale, di molto impegno ma poca qualità. Entrambe avrebbero meritato la vittoria, alla fine l’abbiamo portata a casa noi e va bene così". In sala stampa poi il coach Unahotels articola in modo più dettagliato il suo pensiero: "Questo successo – spiega - è un’opportunità per noi; perché ci da più tempo per diventare una squadra migliore. Voglio fare i complimenti ai miei giocatori per come hanno giocato. Al di là delle singole prestazioni, queste gare sono un po’ come andare al casinò, si provano a fare mosse per cambiare l’inerzia e far sì che noi si segni di più e loro meno. Per quanto ci riguarda – dice ancora Priftis - siamo partiti in maniera terribile, ma poi abbiamo trovato il modo di rimettere in piedi la situazione sia nel primo che nell’ultimo quarto. Per questo sono contento della reazione della squadra e di avere visto un po’ di personalità. Non è ancora abbastanza ma la strada intrapresa è quella giusta".

Mvp della serata Jamar Smith connota con estrema sintesi l’ennesima prestazione di alto livello, a 37 anni: "E’ frutto del lavoro, solo di tanto, tanto lavoro". Parla invece di "tanta fatica per strappare i due punti" capitan Michele Vitali, che poi aggiunge: "Ce lo aspettavamo. Sapevamo che loro sarebbero stati una squadra molto rognosa, che in difesa ti mette in difficoltà su tante opzioni. Eravamo consci che espugnare questo campo non sarebbe stato semplice, ma è stata una vittoria di carattere, arrivata dopo essere stati in svantaggio quasi tutta la partita; non era scontato a quel punto riuscire ad andare sopra gli ultimi minuti e poi vincere al supplementare, ma ce l’abbiamo fatta. La mia prestazione? – conclude Vitali - magari non è stata molto appariscente, ma ho cercato di fare tante cose per aiutare la squadra".

Gabriele Gallo