Unahotels pronta alla sfida contro Malaga: coach Priftis chiama a raccolta

"Ci attende ovviamente una partita difficilissima, che arriva dopo soli tre giorni da quella di Scafati, con in mezzo anche il viaggio di ritorno - analizza coach Priftis - È chiaro che quella che abbiamo di fronte a noi è un’altra settimana molto impegnativa. Malaga è una squadra di altissimo livello, che abbina qualità a quantità. Per giocare al loro livello dobbiamo essere concentrati, fisici e soprattutto molto attenti a livello tattico. Abbiamo recuperato Faried, che ci è mancato molto la scorsa settimana. Sono certo che lotteremo, abbiamo grande motivazione per fare del nostro meglio, giocando insieme, di squadra, con l’intenzione di essere competitivi contro un grande team".

Dopo il successo a Scafati che ha ulteriormente avvicinato la Unahotels ai playoff, il tecnico chiama a raccolta i suoi per la sfida di Coppa. Eventuale bella tra otto giorni.

I biglietti per la sfida sono in vendita online su Vivaticket, allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini e ai botteghini del ‘PalaBigi’ che apriranno alle 18,45. Gvidas Gedvilas (Lituania), Martin Vulic (Croazia) e Gintaras Maciulis (Lituania) gli arbitri designati per la contesa, che verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.

Francesco Pioppi