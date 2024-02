Unahotels, regalaci la finalissima. Domare Napoli per sognare la Coppa. Chi vince sfida Milano o Venezia

Con l’autorevolezza di chi ha le idee chiare, ma con l’umiltà di chi è nato per soffrire e deve ancora guadagnarsi tutto. Se questo sarà lo spirito che stasera accompagnerà la Pallacanestro Reggiana nella semifinale con Napoli, allora il biglietto di sola andata verso il sogno potrebbe davvero materializzarsi. In palio c’è la finalissima di Coppa Italia che si giocherà domani alle 18, contro la vincente dell’altro match che vede l’Olimpia Milano opposta alla Reyer Venezia. Perdendo completamente di vista la realtà, si potrebbe pensare che dopo aver battuto una corazzata da Eurolega come la Virtus, il match con Napoli sarà tutto in discesa, ma non si potrebbe commettere errore più grossolano di questo. Pullen e compagni hanno infatti appena steso Brescia – campione in carica – con una gara praticamente a senso unico e hanno espresso il solito gioco corale, fatto di un bel mix di soluzioni offensive che anche in campionato pongono la Gevi al terzo posto assoluto per punti segnati (85,6 dietro solo a Germani con 88,4 e Segafredo con 88,7). Sfidare Zubcic e il resto della truppa a chi fa un canestro in più non è quindi una buona idea e il controllo del ritmo (oltre che dei rimbalzi offensivi) sarà la chiave del match. ‘È fondamentale recuperare le energie fisiche e nervose, controllare le emozioni e restare molto concentrati nel preparare questa partita contro una squadra con tante bocche da fuoco e creatori di gioco importanti – ha spiegato coach Priftis alla vigilia - Sarà una partita tosta, incontriamo una Napoli che per certi versi è un team con cui abbiamo alcune similitudini: anche loro hanno ottenuto una vittoria a sorpresa e, come noi, giocano in questo momento con rotazioni abbastanza corte. Per questo ribadisco che il recupero fisico sarà una delle componenti chiave per il risultato di questa semifinale, visto che entrambe le squadre, tra campionato e quarti, affronteranno la loro terza partita in sei giorni. Sarà un match interessante e coinvolgente, all’interno di una bellissima atmosfera come quella di queste Final Eight dove avremo tanti reggiani a sostenerci’. Simili sì, ma Napoli avrà però uno straniero in più rispetto a Reggio e anche un’età media più alta (29,6 contro i 28,8 dei biancorossi), non a caso per i bookmakers i partenopei sono leggermente favoriti per il passaggio del turno (1,77 contro l’1,95 assegnato ai biancorossi) mentre per la vittoria finale c’è in pole position Milano (1,5) seguita da Venezia (4,5), Napoli (7) e poi Reggio. L’Unahotels dovrà quindi andare, per l’ennesima volta, oltre i propri limiti oggettivi.