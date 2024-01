Unahotels: San Pietro, figlio del vicepresidente, MVP del torneo. L’Under 14 batte tutti a Modena

Arriva la Befana con un giorno di anticipo in casa biancorossa. L’Under 14 dei coach Bertolini e Crotti ha concluso al primo posto il torneo Yon, organizzato da Modena Basket, che vedeva opposti i biancorossi ai padroni di casa, all’S.G. Fortitudo e a Verbania. Nella gara inaugurale del girone all’italiana, la Unahotels ha la meglio sulla Fortitudo 68-52: la partita si gioca sempre in grande equilibrio e solo nel finale Kotlar decide il match realizzando 13 dei suoi 22 punti. Nella seconda gara, Reggio vince in scioltezza 48-81 contro Modena grazie a un poker in doppia cifra: Kotlar (14), Baccosi (12), Asiunukegbe (12) e Maestri (10). Poi supera Verbania 80-65, conservando sempre un piccolo vantaggio e scappando via nelle battute finali grazie alla buona prestazione offensiva di Baccosi (18).

Soddisfazione doppia in casa reggiana: Sebastiano San Pietro, figlio del vicepresidente Enrico, è stato eletto MVP del torneo.

c.c.