Unahotels-Segafredo Bologan: 72-66. Notte magica per Reggio, battuta la Virtus

Reggio Emilia, 7 gennaio 2024 – Notte magica per l’Unahotels, che batte meritatamente una coriacea Virtus Bologna e chiude il girone d’andata al sesto posto, con 9 vittorie e sei sconfitte, e ritroverà proprio le Vnere nei Quarti della Final-Eight di Coppa Italia.

Match-winner l’ex di turno Kevin Hervey che gioca una partita solida tecnicamente e mentalmente conducendo i suoi al successo. Ottimi coprotagonisti un vibrante Weber e un chirurgico Galloway. Inizio ad alto tasso di spettacolo con Cordinier da una parte e Hervey dall’altra sugli scudi. L’inerzia è bianconera ma Reggio resta attaccata con piglio al match. E sul finale trova, con un indiavolato Hervey la “bomba” del vantaggio.

Entrambe le squadre giocano con grande intensità e difese aggressive così, per vedere il primo canestro del periodo, biancorosso, occorre aspettare quasi 3’. Nei minuti successivi, ispirata da Vitali, l’Unahotels si prende anche l’ abbrivio (+7) sull’asse Vitali-Galloway, con quest’ultimo a realizzare due tiri da 3 consecutivi che spingono i padroni di casa alla doppia cifra di margine. A frenare l’ondata biancorossa la conclusione di puro talento dalla lunga distanza di Lundberg che manda le due squadre all’intervallo lungo sul 35-29. Al ritorno sul parquet la Pallacanestro Reggiana continua a restare sul pezzo ma la Virtus non vuole certo mollare, e l’atteggiamento bolognese è simboleggiato da un volitivo Hackett che trascina i suoi al pareggio di metà frazione: 43-43.

Il forcing ospite poi prosegue, Weber e compagni pasticciano in attacco e Bologna si riporta avanti riprendendo in mano l’inerzia del match. Il quarto conclusivo si apre come si era concluso con Bologna, in particolare Abass, a dare spallate, l’Unahotels a contenere. Quando però è la truppa di Priftis ad aggredire gli avversari con grande combattitività, con Faye bravissimo in retroguardia e Hervey strepitoso in fase offensiva, la gara ha un’inversione di tendenza e a 3’ dalla fine il tabellone dice +7 interno. Bottino che vale oro perché Reggio se lo porta in dote fino alla sirena, vincendo meritatamente il derby

Il tabellino

UNAHOTELS: Weber 13, Hervey 24, Galloway 13, Faye 3, Smith 4, Uglietti, Atkins 6, Vitali 9, Grant, Chillo. N.e.: Cipolla e Camara. All.: Priftis. SEGAFREDO: Lundberg 20, Pajola 9, Mascolo, Lomazs 1, Shengelia 7, Hackett 6, Polonara, Zizic 3, Dunston 1, Abass 12, Cordinier 7. N.e. Menalo. All.: Banchi Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Fabrizio Paglialunga, Gabriele Bettini Parziali: 17-16, 35-29, 49-53 Note: spettatori: 4530; tiri da 3: Unahotels 8/24, Segafredo 12/32; tiri liberi: Reggio Emilia 8/10, Bologna 20/29.