Unahotels sfida Scafati: partita cruciale per la salvezza

Dopo la trasferta a Malaga, un’altra partita attende i biancorossi lontano dal ‘PalaBigi’. Stasera alle 21 c’è la sfida con Scafati dell’ex Andrea Cinciarini. La Unahotels è atterrata giovedì a Roma e ha poi fatto rotta direttamente in Campania. Un tour de force che non facilità la preparazione all’evento, come sottolineato anche dal tecnico della Unahotels. "Questa è una gara che, seppur per differenti ragioni, è molto importante per entrambe le squadre - analizza Dimitri Priftis (foto) - Per questo ci aspettiamo un incontro molto duro, che per noi arriva dopo una settimana difficile che ci ha visto subire una brutta sconfitta a Malaga ed affrontare poi un lungo viaggio per arrivare direttamente qui. Per questo credo che sia una partita da preparare più mentalmente che in allenamento, anche perchè non c’è il tempo materiale per farlo.

Scafati ha fatto tanti miglioramenti recentemente a livello tattico, sia in attacco che in difesa, sono organizzati bene quindi dovremo essere concentrati e allertati su certe cose che faranno in campo durante la partita". Per Scafati si tratta di una sorta di ‘ultima spiaggia’ per restare dentro, fino all’ultimo respiro, nella corsa salvezza che vede coinvolte anche Varese, Cremona e Napoli, con Pistoia che invece sembra ormai troppo attardata.

Francesco Pioppi