Unahotels: superata varese nella finalina. L’Under 15 è terza a Ferrara

Pasqua in campo per la cantera Unahotels. L’Under 15 ha concluso al terzo posto il trofeo Adamant di Ferrara. I baby di coach Iemmi hanno avuto la meglio per 73-88 su Collegno, per poi cedere 78-75 in semifinale contro la selezione della provincia di Ferrara, infine, nell’entusiasmante finalina, i biancorossi hanno superato Varese per 119-112 al supplementare.

Settimo posto, nel Memorial Pederzini di Cento, per l’Under 14 che è stata sconfitta da Virtus, Treviglio e Vis Ferrara nel girone, poi nella finale per il settimo/ottavo posto, i boys di Bertolini si sono imposti 85-58 su Cento.