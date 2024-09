Unahotels, torna il sorriso. Batte Trento ed è terza

REGGIO EMILIA

84

TRENTO

79

UNAHOTELS: Barford 8, Gallo 7, Winston 21, Faye 14, Gombauld 8, Smith 12, Uglietti, Fainke ne, Vitali ne, Grant 6, Chillo 8. N.e.: Cheatham. All.: e: Priftis.

DOLOMITI ENERGIA: Ellis 6, Cale 10, Ford 16, Pecchia 10, Cattapan 3, Forray 8, Mawugbe 8, Lamb 11, Bayehe 7, Hassan. N.e.: Niang. All.: Galbiati.

Arbitri: Boscolo, Cappello, De Biase.

Parziali: 26-28; 48-41; 70-60.

Torna a sorridere la Unahotels che chiude al terzo posto il ‘Torneo Città’ di Ponzano Veneto superando la Dolomiti Energia Trentino. Lo fa alla fine di un match caratterizzato dai ritmi alti e da attacchi in grande spolvero nella prima fase di gioco e con difese invece più solide nei secondi 20 minuti. Per Reggio ancora a risposo Kvan Cheatham e precauzionalmente out il capitano Michele Vitali, a causa di una contusione alla gamba rimediata nella sfida di sabato contro Trapani, mentre per Trento restano fuori Zukauskas e Niang. Il primo quarto è segnato da grande equilibrio, con Trento che imposta una partita fatta di transizioni in velocità e la Unahotels che resta a contatto grazie ai tagli in area di Faye e all’apporto di un Gallo molto volitivo e presente. Il secondo parziale continua all’insegna di ritmo e fisicità, con Trento che prova l’allungo grazie ad un tarantolato Cale, ma i biancorossi alzano i giri in difesa e rispondono con il solito Faye, a referto a metà gara con 12 punti conditi da 6 rimbalzi e 4 stoppate, e con un Winston già in doppia cifra all’intervallo per il +7 emiliano. Nella ripresa sono i trentini a partire forte cercando l’aggancio, ma è il solito Winston a respingere le offensive bianconere e - grazie all’esperienza del solito Jamar Smith - fissare anche il vantaggio reggiano in doppia cifra. L’ultimo quarto si apre con un parziale di 8-0 tutto firmato da Forray, ma i biancorossi sono bravi a reagire subito e a portare a casa l’incontro con le giocate molto importanti sull’asse Grant-Barford. Il prossimo impegno per i biancorossi di coach Priftis saraà il Torneo di Lecco che si disputerà nel prossimo fine settimana, con la semifinale in scaletta sabato alle ore 20 contro l’Openjobmetis Varese di Nico Mannion. Quello sarà anche l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale in campionato, previsto per sabato 28 settembre alle 19,30 (proprio contro Trento) al ‘PalaBigi’.