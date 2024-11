Unahotels Tortona 86-82, grande vittoria biancorossa

Reggio Emilia, 9 novembre 2024 – Reggio Emilia supera una coriacea Bertram grazie al trio Faye, Smith, Cheatham. Ai piemontesi non basta un indomito Vital.

Una bellissima Unahotels riscatta l’opaca prestazione di una settimana fa a Pistoia battendo al PalaBigi, al termine di un match condotto praticamente per tutti i 40’ una coriacea e solida Tortona. Che pur restando praticamente sempre dietro ai biancorossi di casa, ha avuto il merito di non mollare mai, ricucendo il margine punto su punto nell’ultimo quarto e passando addirittura a condurre, sia pure per un breve attimo.

A quel punto però, si era nell’ultimo minuto, è salito in cattedra un monumentale Faye, che con tre rimbalzi conquistati di fila nel frangente e un pregevole 3/4 dalla linea del tiro libero, sinora il suo più visibile punto debole, a chiuso i giochi ricacciando indietro gli avversari. Col giovane gioiello senegalese (doppia-doppia per lui con 15 punti e 14 rimbalzi) gli altri due protagonisti della vittoria sono stati un sontuoso Smith, come sempre, e se vogliamo stasera ancora di più, vero leader carismatico della squadra, e finalmente un grande Cheatham.

Che con la sua precisione dalla linea dei 6,75 e pure tanto lavoro in difesa, è stato costante spina nel fianco della Bertram. In generale però il merito dell’odierna vittoria va ascritto a tutti gli elementi a disposizione di coach Priftis, che hanno lavorato insieme, con intensità difensiva e adeguata concentrazione, non facendo sentire l’importante assenza di Vitali e il fatto che Winston fosse a mezzo servizio per un problema alla gamba.

L’Unahotels parte benissimo sfruttando la solidità di Faye e la spinta iniziale di un buon Winston, e operando il primo allungo della contesa: 23-14. Margine che grazie a uno Smith spettacolare fa toccare i 31 punti nei primi 10’ alla Pallacanestro Reggiana, al culmine probabilmente del miglior primo quarto stagionale. Nella frazione successiva Tortona reagisce con un ottimo Vital, ma Reggio riesce a frenare l’abbrivio ospite e ad andare all’intervallo lungo in vantaggio di sette lunghezze.

Al ritorno sul parquet Reggio allunga sino al +13, grazie a due “bombe” di fila di Cheatham, ma non riesce a dare il colpo del Ko e la Bertram pian piano si ritrova. Trovando il suo volto migliore nell’ultimo quarto quando Gombauld e compagni si fanno prendere dalla frenesia, gettano al vento caterve di palloni e gli avversari, da vere formichine, recuperano punto su punto sino ad impattare (78-78) e poi a mettere, seppure brevissimamente il naso avanti. Nel suo momento migliore però i piemontesi dell’ex Strautins non avevano fatto in conti con Momo Faye, che spazza i tabelloni ed è freddissimo dalla lunetta. Spegnendo ogni velleità ospite.

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 11,Gallo, Winston 14, Faye 15, Gombauld 4, Smith 16, Uglietti 2, Grant 4, Chillo, Cheatham 20. N.e.: Vitali e Fainke. All.: Priftis

BERTRAM: Vital 22, Kuhse 6, Gorham 4, Candi 3, De Negri 7, Strautins 8, Baldasso 9, Kamagate 2, Biligha 6, Severini 2, Weems 13. N.e.: Zerini. All.: De Raffaele.

Arbitri: Michele Rossi, Alessandro Perciavalle, Antonio Bartolomeo

Note: spettatori: 3625, tiri da 3: Unahotels 7/19, Bertram 8/29, tiri liberi: Reggio Emilia 12/14, Tortona 19/24. Uscito per 5 falli: Biligha