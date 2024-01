Unahotels: . Under 17 solo 12ª al Malaguti

Si conclude al 12° posto, l’avventura della Unahotels Under 17 alla 33ª edizione del Torneo Bruna Malaguti, organizzata dai bolognesi del San Lazzaro e considerato il miglior torneo giovanile di categoria nelle amichevoli delle feste natalizie.

I baby biancorossi hanno iniziato molto bene il girone superando Moncalieri all’esordio per 90-74 grazie ad uno strepitoso Abreu (32). Nella seconda giornata i boys di coach Consolini (Emokhare 18) hanno ceduto il passo a Pesaro per 84-64, reggendo un solo parziale (21-19 al 10’) e infine hanno chiuso il raggruppamento soccombendo alla big Stella Azzurra per 53-103. Chiudendo al terzo posto nel girone, i reggiani hanno giocato le gare per il nono-dodicesimo posto. Contro Venezia, la Unahotels (Fornasiero 16) ha perso per 88-80, mentre nella finale contro Forlì del coach luzzarese Lorenzo Gandolfi, la band biancorossa (Samb 21, Abreu 15, Deme 13) ha visto sfumare l’hurrà nel finale con i romagnoli vittoriosi per 74-72.

c.c.