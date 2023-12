Under 14 femminile. La Gea si impone 55-24 a Pisa

Terza vittoria stagionale delle Under 14 della Gea Basketball Grosseto che passano sul campo di Pisa. La formazione Under 14 sale a metà classifica aggiudicandosi la gara di recupero della sesta giornata sul campo della Pallacanestro Femminile Pisa con il punteggio di 55-24 (Parziali: 3-18, 7-30; 19-41, 24-55). Le bimbe di Luca Faragli hanno accumulato un vantaggio di quindici punti nel primo tempino, che sono diventati 23 all’intervallo. Il quintetto pisano ha avuto una piccola reazione nel terzo quarto, rimontando alla fine appena un punto, prima di un nuovo allungo di Pepi e compagne che hanno disputato un’altra buona partita, mettendo così a segno la terza vittoria stagionale. Gea Basketball Grosseto Under 14: Mema, Pepi 10, Zito 1, Grilli, Bisanti 5, Mazzi 6, Marconi 8, Giorgi 8, Diacene, Apicella 8, Manganelli 2, Cardelli 7. All. Luca Faragli.