Under 17 kappao, ma la qualificazione resta aperta

Penultima di campionato per l’Under 19 (18) che cede per 93-67 in trasferta a Bergamo (30).

I baby biancorossi, ancora decimati dagli infortuni, vanno sotto nel primo tempo (51-33 al 20’) contro una formazione che sta lottando per il pass alle fasi nazionali.

Unahotels: Camara 13 (foto), Bonaretti 17, Mainini 4, Obayagbona 4, Bardelli, Carboni, Hadzhyiev 18, Manfredotti A., Manfredotti L. 9, Marras. All. Menozzi.

Nel recupero infrasettimanale, la Unahotels aveva superato Cremona con un netto 93-64, chiudendo virtualmente la pratica già all’intervallo (55-34 al 20’).

L’Under 17 (4) chiude il girone di andata con una sconfitta sul campo della capolista Livorno (8) per 96-71, cedendo nell’ultimo parziale (64-58 al 30’).

I giochi per la qualificazione, però, restano ancora ampiamente aperti.

Unahotels: Bardelli, Carboni 3, Fornasiero 2, Abreu 11, Hadhziev 5, Manfredotti A. 15, Manfredotti L. 30, Marras, Rinaldini 3, Cuoghi 2. All. Consolini.

Molto bene l’Under 15 (32) che asfalta Cento (12) per 100-65 prendendo gradualmente il largo con il passare dei quarti (27-21, 24-16, 26-15, i parziali).

Unahotels: Alfieri 14, Bulgarelli 9, Cuoghi 17, Ghirardini 5, Lusvardi, Mammi 3, Marchi 10, Morcavallo 10, Petacchi 25, Taddei n.e., Zampogna 7. All. Iemmi.

c.c.