Under 17. La giovane Cerè vola in Messico per i Mondiali La diciassettenne bolognese Beatrice Cerè si prepara per i Mondiali Under 17 di basket in Messico, dopo aver già partecipato agli Europei. La giovane talento racconta la sua passione per il basket e la sua esperienza con la squadra giovanile della Reyer Venezia. La preparazione per il torneo è intensa e piena di emozioni, con l'obiettivo di fare bene e onorare l'Italia.