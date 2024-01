Under 17. Trofeo Malaguti: Bsl per il bronzo. Al PalaYuri sfilata di talenti

Si chiude l’edizione numero trentatré del trofeo Bruna Malaguti. La Bsl San Lazzaro, che organizza nel migliore dei modi la kermesse, ha di che essere contenta. Per gli elogi incassati e perché oggi giocherà per il terzo posto (battuta ieri dalla Stella Azzurra 88-60). Contro San Lazzaro la Vis Ferrara, superata 64-53 da Bassano. Oggi otto partite tra la palestra Rodriguez e il PalaYuri. Alle 15,30 la finale per il terzo posto al PalaYuri tra i padroni di casa della Bsl San Lazzaro e alle 18,30, la finale per il titolo, tra i campioni uscenti dell’Orange Bassano e la Stella Azzurra Roma (stessa finale del 2023). Alle 17,30, la gara delle schiacciate con una giuria d’eccezione: Adam Filippi, che ha vinto un paio di anelli Nba come scout dei Lakers, Stefano Michelini, Pietro Generali e Gennaro Sorrentino.

Da segnalare, infine, che ieri c’è stato anche il derby tra la Virtus di Largo e la Fortitudo Academy di Zanardi. Successo per i bianconeri, 79-59, grazie ai 20 punti di Berlingeri, 16 di Maurizzi, 11 di Ligabue e 9 di Venturi. Nelle fila dell’Academy biancoblù invece 17 di Yermolayev, 11 di Bommarito e 8 di Preti.