Under 17. Trofeo Malaguti: in vetrina Genasi,. Venturi, Rocca,. Dondi e Consolini

Un successo organizzativo strepitoso. La Bsl San Lazzaro manda in archivio l’edizione numero trentatré del trofeo Bruna Malaguti vinto dalla Stella Azzurra Roma che, un anno dopo, si prende la rivincita sull’Orange 1 Bassano, sconfitto 88-67. La Bsl è anche la migliore delle società di Bologna, con il quarto posto e un piccolo rimpianto per la finale di consolazione persa, all’ultimo respiro, con la Vis Ferrara 2008, 60-59. Al quinto posto la Virtus, che resta la società più blasonata al Malaguti con una decina di successi e settima piazza per la Fortitudo Academy.

Bologna fa la voce grossa anche con i premi individuali: Mattia Dondi, della Bsl, è l’mvp della kermesse, Matteo Genasi, capitano della Bsl, incassa il riconoscimento Fair Play, men tre Federico Venturi della Virtus porta a casa il premio Intelligenza Cestistica Generazione Z. Roberto Rocca, coach e direttore tecnico della Bsl, viene votato come miglior allenatore. Sempre tra i bolognesi, anche se ora guida la Reggiana, Giordano Consolini, coach con sguardo al futuro.

Il miglior arbitro è Marco Aly Belfadel, Assane Sankarè (Vis Ferrara 2008) il miglior realizzatore, Gabriele Durisotto (Apu Udine) il miglior giovane, Gianni Odzebe (Orange 1 Bassano) il miglior schiacciatore, mentre Maickol Perez (Orange 1 Bassano) riceve il premio King Style & Slam.

Tanta gente nell’arco delle cinque giornate che si sono divise tra PalaYuri e palestra Rodriguez. L’appuntamento è già alla prossima stagione. Ci saranno tante sorprese, com’è nella tradizione di una Bsl che non si risparmia mai.